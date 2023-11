Entwicklung 9 Monate 2023: Leichtes Umsatzwachstum erreicht; Goodwill-Afa und Restrukturierungsaufwand belasten Ergebnis; GBC-Schätzungen und Kursziel bestätigt



Mit einem Umsatz von 54,39 Mio. EUR (VJ: 52,71 Mio. EUR) hat die SYZGY GROUP nach den ersten neun Monaten den Rekordwert des Vorjahres um 3,2 % übertroffen. In der Quartalsbetrachtung wird jedoch deutlich, dass diese positive Entwicklung ausschließlich auf das starke erste Quartal (+10,0 %) zurückzuführen ist, während in den letzten beiden Quartalen mit -0,4 % bzw. 0,3 % keine weiteren Umsatzsteigerungen erzielt wurden. Das Beratungsgeschäft im Bereich Produkt- und Serviceinnovation entwickelte sich im Jahresverlauf schwächer als erwartet. Dies dürfte insbesondere mit Budgetkürzungen bei Bestandskunden, insbesondere aus dem Automotive-Segment, zusammenhängen. In der abgelaufenen Berichtsperiode ist daher der Umsatzanteil mit Kunden aus der Automobilindustrie um 5 Prozentpunkte auf 21 % zurückgegangen.



Die unter den Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung der Tochtergesellschaft diffferent GmbH führte zu einer Anpassung der Geschäftsplanung dieser Gesellschaft, die auch eine Anpassung des Firmenwertes zur Folge hatte. Die daraus resultierende Firmenwertabschreibung in Höhe von 4,21 Mio. EUR hat das operative Ergebnis der SYZYGY GROUP negativ beeinflusst. Hierbei handelt es sich um einen reinen Ergebniseffekt, die Liquidität bleibt davon unberührt. Aufgrund dessen weist die SYZYGY GROUP ein negatives EBIT in Höhe von -0,75 Mio. EUR (VJ: 4,75 Mio. EUR) aus. Bereinigt um Firmenwertabschreibungen liegt das EBIT mit 3,46 Mio. EUR (VJ: 4,75 Mio. EUR) zwar ebenfalls unter dem Vorjahresniveau, aber weiterhin klar im positiven Bereich.



Der Rückgang des bereinigten EBIT ist dabei insbesondere auf gestiegene Einstandskosten der erbrachten Leistungen zurückzuführen, wodurch das Nettoergebnis, trotz des Umsatzanstiegs, mit 12,52 Mio. EUR (VJ: 13,51 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert lag. Die Kostensteigerungen hängen dabei in erster Linie mit dem stärkeren Einsatz von Freelancern zusammen. Gleichzeitig wurden bei der diffferent GmbH Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet, die in den ersten neun Monaten zu außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0,47 Mio. EUR geführt haben. Zwar haben sich die anderen operativen Kosten (Vertrieb- und Marketing sowie Verwaltungskosten) rückläufig entwickelt, der Anstieg der Einstandskosten konnte damit jedoch nicht kompensiert werden.



Im Rahmen der 9-Monatsberichterstattung hat das Management von SYZYGY die Guidance bestätigt. Demnach wird unverändert ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge vor

Firmenwertabschreibungen in einer Bandbreite von 5 % bis 7 % erwartet. Der Rückgang der EBIT-Marge ist mit ca. 1,5 Prozentpunkten bzw. ca. 1,0 Mio. EUR auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung und Fokussierung des Beratungsgeschäfts sowie der Reduzierung von Mietflächen zurückzuführen.



Das vierte Quartal 2023 sollte von einem weiterhin leichten Umsatzwachstum der deutschen Gesellschaften geprägt sein. Während hier eine weitestgehend planmäßige Entwicklung vorherrscht, ist lediglich das Beratungsgeschäft der Tochtergesellschaft diffferent GmbH rückläufig, was einer noch stärkeren Umsatzdynamik in Deutschland entgegensteht. Das Beratungsgeschäft wird aus heutiger Sicht weiterhin durch Budgetkürzungen und ein schwaches Neugeschäft geprägt sein. Hierauf hat die Gesellschaft mit Restrukturierungsmaßnahmen reagiert. Parallel zur grundsätzlich positiven Geschäftsentwicklung in Deutschland werden die Auslandsumsätze durch eine schwächere Entwicklung im Segment "Großbritannien & US" geprägt sein. Auch hier sind geringere Umsätze aus dem Bestandsgeschäft und ein zögerliches Neugeschäft verantwortlich. Die höhere Nachfrage nach CGI-Lösungen, die zu einem Umsatzwachstum im Segment "Polen" führen sollte, wird den erwarteten Umsatzrückgang bei den ausländischen Tochtergesellschaften nicht kompensieren können.



Insofern ist die Bestätigung der Umsatz- und Ergebnisprognose nachvollziehbar. Wir behalten unsere Schätzungen gegenüber unserer letzten Studie (siehe Studie vom 04.08.2023) unverändert bei. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir ein Umsatzwachstum von 2,0 % auf 72,02 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT von 4,60 Mio. EUR (EBIT-Marge: 6,4 %). Nach Goodwill-Abschreibungen sollte ein leicht positives EBIT verbleiben.

Wir rechnen weiterhin mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses und ab 2024 mit einer Rückkehr zum gewohnten EBIT-Margenniveau. Allein durch den Wegfall der Goodwill-Abschreibungen sowie der Restrukturierungsaufwendungen sollte dies gut erreichbar sein.



Auf Basis der unveränderten Prognosen sowie des damit unveränderten DCF-Bewertungsmodells bestätigen wir das bisher ermittelte Kursziel von 8,60 EUR je Aktie. Das Rating lautet unverändert KAUFEN.



