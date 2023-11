Fazit: Der Moment der Wahrheit rückt näher, auch wenn es einige Wochen oder Monate dauern wird, bis Sitka die Bohrungen in Nevada abgeteuft hat und dann die Ergebnisse aus dem Labor zurück sind. Sollte sich die Theorie der Geologen bestätigen, könnte Alpha Gold ein Gamechanger für das Unternehmen werden, das in seinem RC Gold-Projekt im Yukon bekanntlich über ein weiteres – und weiter fortgeschrittenes – Projekt mit Potenzial für mehrere Millionen Unzen Gold verfügt! Wir halten unsere Leser auf dem Laufenden.

„Unsere systematische und disziplinierte Herangehensweise an die Exploration bei Alpha Gold hat zu immer besseren Goldabschnitten und zu einem klareren Verständnis darüber geführt, wo wir uns innerhalb dieses sehr großen Goldsystems vom Carlin-Typ befinden,“ sagte Cor Coe, Director und CEO von Sitka. „Unsere geologische Modellierung hat sich seit der ersten Entdeckung dieses Systems enorm weiterentwickelt und wir glauben, dass die für diese Bohrkampagne erstellten Ziele den idealen Rahmen für die Entdeckung einer Goldlagerstätte vom Typ Carlin mit mehreren Millionen Unzen in einer abbaubaren Tiefe bilden.“

Nach Ansicht des Unternehmens besteht erhebliches Potenzial auf hochgradige Goldvererzung innerhalb der Strukturen am so genannten Horse Canyon/Devil’s Gate-Kontakt. Dabei handelt es sich um den obersten Horizont der potenziell Gold haltigen Vererzung. Sitka wird dieser Theorie jetzt mit bis zu fünf Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 1.500 Metern nachgehen.

Alles was Sie über Goldlagerstätten vom Carlin-Typ wissen müssen : Quelle: The Visual Capitalist

Jetzt drehen sich also die Bohrer: Wie kürzlich angekündigt hat Sitka Gold ( CSE SIG / FSE 1RF ) die Bohrungen auf der Alpha Gold-Liegenschaft in Nevada aufgenommen. Das Projekt liegt am südlichen Ende des bekannten Cortez-Tends und nur rund 40 Kilometer südöstlich des Cortez Mine Complex des Newmont / Barrick-Joint Ventures Nevada Gold Mines. Und dieser Komplex umfasst die Minen Pipeline, Cortez Hills und Gold Rush.

Disclaimer