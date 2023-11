BAUER Aktiengesellschaft: Neue Aufsichtsratsmitglieder und Wechsel an der Spitze - Prof. Thomas Bauer tritt zurück, Prof. Dr. Bastian Fuchs übernimmt

Im Aufsichtsrat der BAUER Aktiengesellschaft hat es kürzlich Veränderungen gegeben. Herr Alfons Doblinger wurde als Vertreter der Anteilseignerseite in den Aufsichtsrat aufgenommen. Die SD Thesaurus GmbH und die Doblinger Beteiligung GmbH haben einen deutlich erhöhten Aktienanteil an der BAUER AG erworben, wodurch sie nun angemessen im Aufsichtsgremium vertreten sind. Frau Sabine Doblinger ist bereits seit 2021 Teil des Aufsichtsrats.Mit dem Eintritt von Herrn Alfons Doblinger ist Frau Andrea Teutenberg aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Frau Teutenberg wurde für ihre intensive Begleitung der BAUER AG seit 2016 gedankt und ihr alles Gute für die Zukunft gewünscht.Des Weiteren wird es einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats geben. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Thomas Bauer legt sein Amt vor der nächsten Aufsichtsratssitzung im Dezember nieder. Man habe sich aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur Ausrichtung des Unternehmens auf die Zukunft darauf verständigt, sich mit Respekt zu trennen.Mit dem Ausscheiden von Prof. Thomas Bauer soll Prof. Dr. Bastian Fuchs als Mitglied der Anteilseignerseite dem Gericht zur Bestellung in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. Es ist geplant, dass Prof. Dr. Bastian Fuchs auch für den Vorsitz im Aufsichtsrat kandidieren wird. Weitere Informationen hierzu sollen in Kürze bekanntgegeben werden.Der Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats danken Prof. Thomas Bauer für seine Lebensleistung und sein jahrzehntelanges Engagement in der obersten Führung des Unternehmens.Die BAUER Aktiengesellschaft ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk und ist in drei zukunftsorientierte Segmente aufgeteilt: Spezialtiefbau, Maschinen und Resources. Die BAUER Gruppe verzeichnete im Jahr 2022 eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Milliarden Euro und beschäftigt etwa 12.000 Mitarbeiter weltweit.In einer separaten Pressemitteilung wurde bekannt gegeben, dass Prof. Dr. Bastian Fuchs als neues Mitglied der Anteilseignerseite dem Gericht zur Bestellung in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden soll. Prof. Dr. Fuchs ist ein anerkannter Jurist und seit über 20 Jahren als Rechtsberater für die BAUER Gruppe tätig. Er wird den Aufsichtsrat fachlich und menschlich gut ergänzen.

Die Bauer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 4,86EUR gehandelt.