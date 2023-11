Trotz des derzeit gedämpften Wirtschaftswachstums erwartet Guindos eine baldige Belebung. Er betonte jedoch in seiner jüngsten Rede auf der Frankfurter Euro Finance Week, dass der generelle Trend der Inflation rückläufig sei: "Wir erwarten einen vorübergehenden Anstieg der Inflation in den kommenden Monaten", erklärte Guindos, wobei er auf Basiseffekte von Preisanstiegen im Herbst 2022 hinwies. Mittelfristig sieht er dennoch einen fortgesetzten Disinflationsprozess.

Nach einer signifikanten Straffung der Geldpolitik deutet Guindos darauf hin, dass die EZB wahrscheinlich den Höhepunkt der Zinserhöhungen erreicht hat. Eine Reduzierung der Kreditkosten wird derzeit nicht in Betracht gezogen. "Es ist verfrüht, über Zinssenkungen zu sprechen", so Guindos, der eine vorsichtige Kommunikationsstrategie in Zeiten hoher Unsicherheit befürwortet.

Die EZB erwartet neue Prognosen im Dezember, die eine Neubewertung der Inflationsaussichten und der erforderlichen politischen Maßnahmen ermöglichen werden. Diese Ankündigung erfolgt im Vorfeld der neuen Wirtschaftsprognosen der Europäischen Kommission, die am Mittwoch erwartet werden und auf die sich die EZB für ihre zukünftige Planung stützen könnte.

Der E-Stoxx 50 wird aktuell mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 4.216PKT gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion