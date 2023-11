DDC gibt die Ergebnisse des 3. Quartals 2023 sowie ein Update zu den Drohnen Canary und Condor bekannt

Das Unternehmen verzeichnete in den drei Monaten, die am 30. September 2023 endeten, einen Umsatz von 216.090 Dollar, was einem Rückgang von 13 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies war in erster Linie auf den Abschluss von Verträgen mit der University of British Columbia, DSV Air & Sea Inc. Kanada, und Bell Mobility Inc. zurückzuführen, die nach dem 30. September 2022 abgeschlossen wurden, was teilweise durch die Einnahmen aus dem am 23. März 2023 angekündigten Vertrag mit der kanadischen Regierung und dem zuvor angekündigten Projekt Care by Air ausgeglichen wurde. In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 967.450 Dollar, was einem Anstieg von 64 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, der hauptsächlich auf den Verkauf einer Condor-Drohne an die kanadische Regierung zurückzuführen ist.

Darüber hinaus konnte das Unternehmen die Betriebskosten im zweiten Quartal um ca. 1,8 Mio. $ oder 43% verglichen mit dem Vorjahr senken. Zurückzuführen ist der Rückgang auf betriebliche Effizienzsteigerungen, die weiter vom Unternehmen umgesetzt werden. Im bisherigen Jahresverlauf gingen die Betriebskosten um über 3,0 Millionen $ oder 26% zurück, was in Verbindung mit dem Umsatzanstieg zu einer Verringerung des Betriebsverlustes um etwa 3,4 Millionen $ bzw. 31% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum führte.

Darüber hinaus erzielte das Unternehmen in den neun Monaten bis zum 30. September 2023 eine Verringerung des Mittelabflusses aus der Betriebstätigkeit um über 3,0 Millionen $ bzw. 33 % gegenüber dem Vorjahr, was auf die vom Unternehmen eingeführten betrieblichen Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist.

DDC freut sich auch, das folgende Update zu den ferngesteuerten Luftfahrzeugen Canary und Condor („remotely piloted aircrafts – RPAs“) im dritten Quartal 2023 bekannt zu geben:

Entwicklung von Canary

Das Unternehmen hat die Entwicklung des Canary RPA abgeschlossen und ist bereit für den kommerziellen Betrieb.