1. HJ 2023: Positive Umsatzentwicklung durch Ausbau des Payment-Geschäfts; plattformbasiertes Geschäftsmodell ermöglicht stabile operative Ergebnisentwicklung; GBC-Schätzungen und Kursziel bestätigt

Die net digital AG (net digital) hat zuletzt ihre Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Basierend hierauf hat die digitale Payment-Gesellschaft einen moderaten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,1% auf 5,42 Mio. EUR (1. HJ 2022: 5,31 Mio. EUR) erzielt und damit ihren eingeschlagenen Wachstumskurs fortgesetzt.

Zur positiven Konzernumsatzentwicklung hat hierbei vor allem der Ausbau des Kernsegments "Zahlungsdienste" mit erwirtschafteten Segmenterlösen in Höhe von 4,57 Mio. EUR beigetragen. Die restlichen Umsatzerlöse entfielen auf die Segmente "Digital Enabling" (Segmentumsatz: 0,80 Mio. EUR) und "KI-Produkte" (Segmentumsatz: 0,05 Mio. EUR). Damit konnte die net digital-Gruppe weiterhin von der anhaltend hohen Nachfrage nach Paymentlösungen im Onlinehandel (E-Commerce) und beim mobilen Bezahlen profitieren.



Daneben hat die Technologiegesellschaft durch die Teilnahme an internationalen Messen seine Sichtbarkeit und Reichweite erhöht. Hierdurch gelang es, neue Kunden für das digitale Plattformgeschäft zu gewinnen und damit das Paymentgeschäft weiter auszubauen. Zudem wurde in den ersten sechs Monaten ein besonderer Fokus auf die Weiterentwicklung der KI-Technologie und der angebotenen KI-Technologien gelegt, um den Kunden verstärkt innovative Lösungen anbieten zu können.



Parallel zur Ausweitung der Konzernumsatzerlöse hat sich das operative Ergebnis (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durch einsetzende Skaleneffekte spürbar um 7,8% auf 0,54 Mio. EUR (1. HJ 2022: 0,50 Mio. EUR) erhöht. Im gleichen Zuge wurde die EBITDA-Marge leicht überproportional auf 9,9% (1. HJ 2022: 9,4%) gesteigert.



Auf Netto-Ebene hat net digital hingegen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf -0,06 Mio. EUR (1. HJ 2022: 0,00 Mio. EUR) hinnehmen müssen und hat damit ein leicht defizitäres Halbjahresergebnis erzielt. Hauptursächlich hierfür waren höhere Steuerbelastungen im Vergleich zur Vorjahresperiode. Daneben haben sich auch leicht erhöhte Abschreibungen, die überwiegend HGB-basierte Firmenwertabschreibungen

(Goodwill-Abschreibungen) betrafen, ergebnismindernd ausgewirkt. Die Abschreibungen lagen in den ersten sechs Monaten bei insgesamt 0,48 Mio. EUR (1. HJ 2022: 0,45 Mio. EUR) und beinhalteten Firmenwertabschreibungen aus der Anschaffung von Tochtergesellschaften in Höhe von 0,30 Mio. EUR.

Ein strategischer Meilenstein wurde im laufenden Geschäftsjahr mit dem Anfang August gewonnenen Großkunden 1&1 erreicht. Hierbei wurde ein weitreichender Rahmenvertrag mit der 1&1 Mobilfunk GmbH und der net digital-Tochter MBE für das "Direct Carrier Billing" (direkte Abrechnung über Mobilfunkanbieter) abgeschlossen. Im Zuge dieser Kooperation wird 1&1 seinen rund 12 Mio. Mobilfunkkunden zukünftig das bequeme Bezahlen digitaler Produkte und Dienste über die Mobilfunkrechnung ermöglichen.

MBE hat für das neue 1&1-Mobilfunknetz erstmals eine eigene "Carrier Grade Plattform" entwickelt und betreibt diese Plattform für 1&1. Über diese Plattform können 1&1-Mobilfunkkunden unterschiedliche Dienste wie Premium-SMS- und Premium-Voice-Dienste aber künftig auch zahlungspflichtige Downloads aus App-Stores, den Zugang zu Games- und Videoportalen, Fahrscheine des Nahverkehrs, Veranstaltungs- und Konzerttickets, Zeitungsartikel hinter Paywalls oder Medienabonnements einfach und bequem über ihre Mobilfunkrechnung bezahlen. Neben einer fixen Gebühr für den Betrieb und die Bereitstellung der Plattform erhält der net digital-Konzern ebenfalls einen variablen Anteil an den getätigten Transaktionen.

Mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts hat der net digital-Konzern ebenfalls seine bisherige Unternehmensguidance für das aktuelle Geschäftsjahr bestätigt. Hiernach rechnet das Unternehmen bedingt durch den zum Ende des ersten Halbjahres eingetretenen Partnerausfall (Acquiring-Bank) weiterhin mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr und mit einem Ergebnisrückgang gegenüber der Vorjahresperiode. Trotz des erwarteten Ergebnisrückgangs rechnet die Technologiegesellschaft jedoch unverändert mit einem deutlich positiven operativen Ergebnis (EBITDA).



Vor dem Hintergrund der positiven Halbjahresperformance, dem bekräftigten Unternehmensausblick und der vielversprechenden Positionierung der plattformbasierten Technologiegesellschaft (Fokussierung auf die attraktiven Wachstumsfelder KI-Technologien, Mobile Payment & Online Payment), bestätigen wir ebenfalls unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer beibehaltenen Prognosen auch unser bisheriges Kursziel von 14,45 EUR bestätigt bzw. unverändert belassen. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der net digital-Aktie.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 14.11.2023 (9:48 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 14.11.2023 (10:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

