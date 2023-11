Die Aussichten für US-Aktien haben sich in letzter Zeit deutlich verbessert: Seit Jahresbeginn hat der S&P 500-Index trotz Rezessionssorgen um 15 Prozent zugelegt, wie die Analysten der DZ-Bank in einer aktuellen Research-Publikation schreiben. In der Folge ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gestiegen – also die Bewertung für den US-Aktienmarkt – was bedeutet, dass Marktteilnehmer in Zukunft mit höheren bei US-Aktien rechnen und sich die Bewertungsaufschläge für den Markt per se verteuert haben.

Diese hätten zuletzt sogar ein "überdurchschnittliches Niveau" erreicht, wie die DZ-Analysten schreiben. Für Rückenwind sorgten dabei vor allem Big Tech-Titel, die stark an Wert gewonnen haben. Sie profitieren von der Kursfantasie, die mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) einhergeht.