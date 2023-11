TAUFKIRCHEN/FÜRSTENFELDBRUCK (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronik-Anbieter Hensoldt verhandelt über den Kauf des Elektronikspezialisten ESG. Die Gespräche dürften bis Anfang Dezember abgeschlossen sein, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Montagabend in Taufkirchen bei München mit. Um den Kaufpreis zu stemmen, will Hensoldt neue Aktien ausgeben und das Grundkapital damit um bis zu zehn Prozent erhöhen. Ein "Erwerb der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH würde Schlüsseltechnologien in Deutschland stärken", begründet Hensoldt den geplanten Deal. An der Börse wurden die Nachrichten indes mit einem Kursrutsch quittiert.

Die Hensoldt-Aktie verlor am Dienstagvormittag zeitweise mehr als sieben Prozent. Um die Mittagszeit lag das Papier noch mit rund fünf Prozent im Minus bei 26,36 Euro. Damit wurde das Unternehmen insgesamt noch mit knapp 2,8 Milliarden Euro bewertet. Am Vorabend waren es noch 2,9 Milliarden. Gemessen an jüngsten Kurs würde eine Kapitalerhöhung dem Konzern brutto bis zu 280 Millionen Euro einbringen. Üblicherweise müssen Unternehmen neue Aktien mit einem Abschlag anbieten.