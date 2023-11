BioNxt berichtet über das Entwicklungs- und Vermarktungsprogramm zu seinem neuen Produkt Cladribine ODF

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 15. November 2023 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT) (OTCQB:BNXTF) (FWB:BXT) freut sich, weitere Entwicklungsdetails zu dem vor kurzem angekündigten Erwerb sämtlicher Rechte am geistigen Eigentum von Cladribin und dem dazugehörigen Entwicklungsprogramm bekannt zu geben. BioNxt hat mit der Entwicklung und Vermarktung eines eigenen Cladribin-Produkts auf Basis eines Schmelzfilms („ODF“) zur Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen, insbesondere der Multiplen Sklerose („MS“), begonnen.

Nachdem Cladribin zehn Jahre lang als Nischentherapeutikum in der Onkologie zur Behandlung bestimmter Formen von Leukämie eingesetzt worden war, wurde es als wirksames Mittel zur Behandlung von MS wiederentdeckt. Cladribin wurde im Jahr 2017 in Europa und im Jahr 2019 in den Vereinigten Staaten von einem großen Arzneimittelhersteller als proprietäre Tablettenformulierung zur Behandlung von MS auf den Markt gebracht. Mit diesen Cladribin-Tabletten wurde im Jahr 2022 ein weltweiter Umsatz von über einer Milliarde mit einer dreijährigen Wachstumsrate (CAGR) von 18 % erzielt. MS stellt das größte Marktsegment für den Verkauf von Cladribin dar. Weltweit leben rund 2,3 Millionen Menschen mit MS, wobei die höchste Prävalenz in Nordamerika und Europa zu verzeichnen ist. Der globale Arzneimittelmarkt für Multiple Sklerose dürfte laut dem Marktforschungsinstitut Market.us bis zum Jahr 2033 auf 41 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Die neue proprietäre Cladribine ODF Formulierung von BioNxt ist so konzipiert, dass sie mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Tablettenformulierungen bietet. Der wichtigste zu erwartende Vorteil ist die sofortige Auflösung in der Mundhöhle und die Absorption in den Blutkreislauf, wodurch der Magen und der obere Darmabschnitt, wo die Absorption eingeschränkt sein kann, umgangen werden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit einer präziseren und wirksameren Dosierung, die eine geringere Tages- und Verlaufsdosis für die Patienten möglich machen könnte. Das Unternehmen ist sich auch der Möglichkeiten einer verstärkten Anwendung von Schmelzfilmen im Vergleich zu Tablettenformulierungen bewusst, insbesondere bei Patienten mit einer sogenannten Dysphagie, die nicht schlucken können oder Schluckbeschwerden haben. Mehr als 40 % der MS-Patienten sind davon betroffen.