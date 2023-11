NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen können am Mittwoch auf weitere Kursgewinne hoffen. Gleichwohl dämpften teils überraschend starke Konjunkturdaten die Kauffreude nach dem starken Vortag. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 34 905 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,5 Prozent im Plus bei 15 891 Punkten.

Tags zuvor hatte ein überraschend schwacher Anstieg der Verbraucherpreise Hoffnungen auf eine Entspannung der US-Geldpolitik geschürt. Ein ähnliches Bild zeigten zur Wochenmitte die Erzeugerpreise. Zudem stützte die Nachricht, dass der erneut befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA vorerst abgewendet scheint.