US-Erzeugerpreisdaten überraschen Analysten - Nasdaq 100 vor neuem Rekordhoch, EUR/USD-Kurs steigt stark an

Die US-Erzeugerpreisdaten für Oktober haben die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Erzeugerpreisindex fiel um -0,5 % zum Vormonat, während ein Anstieg um 0,1 % erwartet wurde. Die Jahresrate sank auf +1,3 %, statt der erwarteten +1,9 %. Auch die Kernraten waren niedriger als erwartet. Dies verstärkt den Eindruck, dass der Inflationsdruck in den USA weiter nachlässt. Die Aktienmärkte reagierten jedoch nur kurzzeitig auf die Daten und gaben später nach. Der Nasdaq 100 hat bereits das Hoch vom 19. Juli erreicht und könnte bald ein neues Rekordhoch erreichen. Ein langfristiges Elliott-Wellen-Szenario deutet darauf hin, dass der Index bis auf rund 16.250 Punkte steigen könnte. Allerdings wird erwartet, dass die Kurse nach einer möglichen Gegenbewegung wieder in den aktuellen Kursbereich zurückfallen werden.Die US-Verbraucherpreisdaten haben ebenfalls zu deutlichen Kurssprüngen an den Aktien- und Devisenmärkten geführt. Der EUR/USD-Wechselkurs stieg kräftig an und brach aus seinem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal aus. Dies liegt daran, dass eine weitere Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank unwahrscheinlicher und eine Leitzinssenkung wahrscheinlicher geworden ist. Dadurch würde sich die Zinsdifferenz zum Euroraum verringern und der Euro attraktiver werden. Die Anleger haben dies bereits eingepreist und den Euro gestärkt. Aus charttechnischer Sicht deutet der dynamische Kursanstieg darauf hin, dass ein Boden gebildet wurde und eine stärkere Kurserholung läuft. Es bietet sich die Möglichkeit für Long-Trades. Die weitere Kursentwicklung sollte jedoch abgewartet werden, da der Kurs den kurzfristigen Aufwärtstrendkanal nach unten brechen könnte. Die Analysten erwarten, dass der Kurs nach einer möglichen Gegenbewegung wieder in den aktuellen Kursbereich zurückfallen wird.Insgesamt bieten die langfristigen Szenarien eine grobe Orientierung für die Kursentwicklung des Nasdaq 100 und des EUR/USD-Wechselkurses. Es gibt jedoch viele Unsicherheiten und alternative Betrachtungsweisen. Die weitere Kursentwicklung sollte daher genau beobachtet werden, um die Szenarien an die zukünftige Realität anzupassen.

Der HDAX wird aktuell mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 8.585PKT gehandelt.