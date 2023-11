Über eine halbe Million Elektrofahrzeuge von ALD Automotive und LeasePlan auf der Straße (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - ALD Automotive und LeasePlan können kurz nach der Bekanntgabeihres neuen Markennamens Ayvens einen Meilenstein bekannt geben: Über eine halbeMillion Elektrofahrzeuge des führenden globalen Akteurs im Bereich dernachhaltigen Mobilität sind mittlerweile auf den Straßen unterwegs. Damitbetreut Ayvens die größte markenunabhängige Elektrofahrzeugflotte der Welt. ZumErfolg beigetragen haben ALD Automotive und LeasePlan in Deutschland mit knapp69.000 gewerblich und privat genutzten Fahrzeugen. Das entspricht einem Anteilvon etwa 14 Prozent.Karsten Rösel, Geschäftsführer von ALD Automotive und LeasePlan in Deutschland:"Mit weltweit mehr als einer halben Million Elektrofahrzeugen wurde ein tollerMeilenstein erreicht und wir haben in Deutschland einen ganz wesentlichen Teildazu beigetragen. Die deutsche Zahl beweist unser Engagement, die Zukunft derMobilität zu gestalten. Wir unterstützen unsere Kunden auf ihrem Weg zurElektrifizierung - vom Ausarbeiten einer passenden Strategie bis hin zurKontrolle der Gesamtbetriebskosten und des CO2-Fußabdrucks. Wir haben dasKnow-how aus der Verwaltung von weltweit 3,4 Millionen Kunden-Fahrzeugen und wirhaben erfahrene Teams, die den Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen, um nebenihren wirtschaftlichen Zielen auch gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele zuerreichen."Wie Ayvens in den Geschäftsergebnissen bekannt gegeben hat, liegt der Anteil derNeuzulassungen von Elektrofahrzeugen in den ersten neun Monaten 2023 bei 34 %.Im 3. Quartal 2023 beträgt der Anteil 37 %. In Deutschland kommt ALD Automotiveim 3. Quartal auf einen Anteil der Elektrofahrzeug-Neuzulassungen in derfinanzierten Flotte von 55 % und LeasePlan Deutschland erreicht 37 %.ALD Automotive und LeasePlan haben international Ende 2022 gemeinsam eine Flottevon 380.000 Elektrofahrzeugen betreut. Bis heute ist diese Zahl auf über 500.000gewachsen, wobei rein elektrische Fahrzeuge den Großteil der gesamtenElektroflotte ausmachen. Rösel: "Dieser signifikante Zuwachs veranschaulicht,wie effektiv unser Geschäftsmodell insbesondere bei der Einführung vonE-Fahrzeugen in Unternehmensflotten ist. Aufbauend auf einem soliden Fundamentund dem langjährigen Erbe zweier führender Leasingunternehmen hat Ayvens dasZiel, ein weltweit führender Akteur im Bereich der nachhaltigen Mobilität zuwerden. In Deutschland planen wir, die neue Marke im Laufe des Jahres 2024einzuführen."Um die Energiewende weiter zu beschleunigen, hat Ayvens im Rahmen seines