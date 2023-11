BERENBERG stuft Orsted auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Orsted von 600 auf 450 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer kämpfe weiter mit Schwierigkeiten, zuletzt bei seinen Meeresprojekten in den USA, schrieb Analyst Marc Ip Tat Kuen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb dürften die auf dem Kapitalmarkttag verkündeten Ziele nach der laufenden Portfolioüberprüfung deutlich reduziert werden. Längerfristig überwögen jedoch die Chancen die Risiken, weshalb die Aktien aktuell zu niedrig bewertet seien./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 17:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Orsted Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 42,46EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Marc Ip Tat Kuen

Analysiertes Unternehmen: Orsted

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 600

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m