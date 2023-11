Gekappte Umsatzprognosen wegen nachfragebedingter Sorgen brachte die Aktien von Best Buy und Lowe’s etwas unter Druck. Die Papiere des Unterhaltungselektronikhändlers verloren knapp 1,4 Prozent, die der Baumarktkette Lowe's sanken um 3,0 Prozent. Dagegen sprangen die Papiere des Bekleidungseinzelhändlers Burlington Stores nach einem besser als erwartet ausgefallenen Gewinn im dritten Quartal und einem "soliden Start in den Monat November" um 20,5 Prozent hoch.

Für die Aktien von Zoom ging es nach vorgelegten Quartalszahlen um marktkonforme 0,2 Prozent abwärts. Zwar übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen und der Videokonferenz-Dienst hob seine Jahresziele an, doch Analysten stellen Fragen über den weiteren Wachstumskurs. Agilent indes sprangen um 8,7 Prozent nach oben. Der Medizintechnikkonzern überraschte mit seinen Ergebnissen im abgelaufenen Jahresviertel ebenfalls positiv. Zudem sehen Analysten in dem - zwar schwächer als erwartet ausgefallenen - Ausblick auf 2024 Anzeichen einer Nachfrage-Stabilisierung.

Weder die Immobiliendaten bewegten sonderlich, noch das just veröffentlichte Notenbank-Protokoll. Im Oktober waren die Verkäufe bestehender Häuser, verglichen mit September, weitaus deutlicher zurückgingen als erwartet. Aus dem Protokoll des Federal Reserve (Fed) über die vergangene Zinssitzung gingen keine großen Neuigkeiten hervor. Es wurde erneut betont, dass weitere Straffungen nötig sein könnten, wenn die Fortschritte in Sachen Inflation unzureichend seien. Aktuell wird nicht mit weiteren Zinsanhebungen gerechnet, sondern angesichts einer konjunkturellen Abschwächung auf erste Senkungen im kommenden Jahr gesetzt.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die seit Ende Oktober laufende Erholungsrally an den US-Börsen ist am Dienstag ins Stocken geraten. In der wegen des bevorstehenden Erntedank-Feiertags verkürzten Handelswoche werden die Anleger wieder vorsichtiger. In den vergangenen drei Wochen hatten die wichtigsten US-Indizes wegen Hoffnungen zugelegt, dass die Zinsen in den USA den Zenit erreicht haben dürften.

