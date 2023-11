ZÜRICH (dpa-AFX) - Wer Aktien aus dem europäischen Sektor der Marktplatzbetreiber für Online-Kleinanzeigen in sein Depot nehmen will, sollte der schweizerischen Großbank UBS zufolge genau hinschauen. Schwindender Rückenwind, zunehmender Wettbewerb, strukturelle Veränderungen und zyklischer Druck erforderten neue Strategien und eine starke Marktstellung.

Der nun zuständige Analyst Jo Barnet-Lamb listet in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie eine Reihe an wichtigen Einflussfaktoren auf, die Anleger angesichts wachsender wirtschaftlicher Unsicherheiten bei ihrer Wahl berücksichtigen sollten und nahm einige Änderungen an den bisherigen Anlageurteilen vor.