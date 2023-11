Der beliebteste global investierende Vergleichsindex ist der MSCI World. Er bildet die Wertentwicklung von rund 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern ab. Der Weltaktienindex wird in zahlreichen ETFs verschiedenster Anbieter nachgebaut. Unter Anlegern, die Vermögen aufbauen oder fürs Alter vorsorgen wollen, gelten Sparpläne mit MSCI World-ETFs als einfache, preiswerte und vielversprechende Möglichkeit, mit nur einem Wertpapier in die Welt zu investieren. Und im Umfeld von Nullzins und steigender Inflation galt das Motto: Sparbuch war früher, MSCI World Sparplan ist heute. Als Aushängeschild unter den Weltindizes findet sich der MSCI World heute in fast jedem Depot. In keinem anderen ETF-Typ der Welt steckt mehr Geld als im MSCI World Index.

"Zu viel Schwankung, zu viel Risiko"

Sobald der MSCI World Schwäche zeigt, schlagen die Medien Alarm. "Zu riskant" lautet ein gern vorgebrachtes Argument der MSCI-Kritiker. Nach seinem Höhenflug im Juli verlor der MSCI World bis zur Talsohle Ende Oktober rund zehn Prozent. Allerdings hat er seine Verluste bereits weitgehend wieder wettgemacht. Doch wie groß waren eigentlich die tatsächlichen Verluste für Anleger in Europa?

Auf Jahressicht lief der MSCI World in US-Dollar besser als sein europäischer Zwilling. Seit dem Hoch Ende Juli 2023 ist die US-Dollar-Version des Index zwischenzeitlich jedoch stärker gefallen als die Euro-Variante. Denn Euro-Anleger profitieren vom Anstieg des Dollar-Kurses in diesem Zeitraum. Somit konnten Anleger hierzulande die Verluste des Index teils durch die Währungsgewinne wieder ausgleichen – anders gesagt ihr Währungsrisiko in eine Währungschance verwandeln. Zum Thema Risiko lässt sich nur sagen, dass Schwankungen dieser Größenordnungen nichts Ungewöhnliches oder Beunruhigendes und für einen Aktien-ETF sogar noch recht moderat sind.

Insgesamt legte der MSCI World mit 15 Prozent (Stand 22.11.2023) seit Jahresbeginn eine solide Performance hin. Selbst während des o.g. letzten Tiefpunkts Ende Oktober lagen ETFs auf den Index noch mit etwa sieben Prozent im Plus. Die aktuellen Verluste im MSCI World sind also weit weniger dramatisch, als der rauschende "Blätterwald" es oftmals verkündet. Im Gegenteil: Anleger haben im laufenden Jahr mit einem MSCI World ETF eine höhere Rendite als mit Tagesgeld und Co. erzielt.

"Zu viel USA, zu viel IT, zu viel Large Cap" – …

Viele Kritiker beanstanden, dass der MSCI World kein Weltindex sei. Zugegeben mit 70 Prozent ist das Gewicht der USA unverhältnismäßig hoch. Tatsächlich investieren Anleger trotz des Namens mit dem MSCI World hauptsächlich in den USA. Die restlichen 22 Industrienationen sind mit einem Anteil von rund 30 Prozent untergewichtet. Wichtige aufstrebende Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien fehlen hingegen ganz.

Allerdings spiegelt der MSCI World Index genau die Kräfteverhältnisse der Weltbörsen, was die Bühne der Industrienationen betrifft, wider. Und hier spielen historisch und auch heutzutage die USA die wichtigste Rolle. Und US-Aktien haben sich sowohl auf Jahres- als auch auf Halbjahressicht 2023 bislang besser entwickelt als der Weltaktienmarkt insgesamt.

Häufig wird auch der Schwerpunkt auf der Tech-Branche im MSCI World Index bemängelt. Sieben US-Unternehmen dominieren den Weltaktienindex MSCI World und machen rund ein Fünftel seines Gewichts aus: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla, fünf der "glorreichen Sieben" sind US-IT-Giganten. Tech-Unternehmen machen mit gut 20 Prozent immerhin ein Fünftel des Index aus, gefolgt von Finanztiteln mit 15 Prozent und dem Gesundheitswesen mit etwa 13 Prozent.

Tatsächlich setzen Anleger mit einem ETF auf den MSCI World also vor allem auf den Sektor Technologie. Aber die übergewichtete IT-Branche war sowohl im Jahres- als auch im Halbjahresvergleich 2023 der mit Abstand stärkste Sektor, ohne den der Weltindex wesentlich schlechter abgeschnitten hätte.

Ein weiterer häufig geäußerter Kritikpunkt betrifft das Übergewicht der Large Caps im MSCI World Index. Der MSCI World Index vereint die Aktien der jeweils größten Unternehmen – nach Marktkapitalisierung oder einfach gesagt, ihrem Börsenwert – der führenden Industrienationen. Das heißt die Schwergewichte oder Blue Chips unter den Unternehmen, auch Large Caps genannt, sind im MSCI World überrepräsentiert, während Mid - und Small Caps sich kaum bemerkbar machen oder ganz außen vor bleiben. Damit verzichten MSCI-Fans aber darauf, von den Stärken der "Kleinen" zu profitieren: Denn in der Vergangenheit haben sich in Phasen hoher Inflation, wie z.B. in den 1970er Jahren, Small- und Mid Caps besser entwickelt als die Schwergewichte. Darüber hinaus gibt es unter "den Kleinen" oft noch unentdeckte Perlen.

… – "zu wenig diversifiziert"

Der MSCI World Index umfasst rund 1.500 Unternehmen. Im Vergleich dazu ist der Deutsche Aktienindex Dax mit nur 40 Unternehmen ein Zwerg. Und der S&P 500, der die 500 nach Marktkapitalisierung größten US-Unternehmen repräsentiert, enthält ein Drittel an Titeln. Nur die reine Anzahl der enthaltenen Titel zu betrachten, um die Diversifikation einer Geldanlage zu beurteilen, greift allerdings zu kurz – vor allem, wenn das Investment wie beim MSCI World weltweit auf mehrere hundert Unternehmen über alle Sektoren gestreut ist.

Die Vergleichsplattform JustETF hat die Wertentwicklungen von MSCI World und FTSE Developed Index analysiert. Der FTSE Developed bildet ebenfalls Unternehmen aus Industrieländern weltweit ab, enthält aber rund 600 Unternehmen mehr als der MSCI World. Das Ergebnis der Untersuchung ist erhellend: Die Wertentwicklung – und damit auch die Schwankungen – der beiden Indizes in einem Zeitraum von gut neun Jahren – vom 30.09.2014 bis 31.10.2023 –, ist nahezu deckungsgleich. Das bedeutet: Das Mehr an Unternehmen im FTSE Developed macht folglich nur einen unbedeutend kleinen Teil an der Wertentwicklung des Index aus.

Daraus lässt sich schließen, dass ab einer bestimmten Größenordnung die Erhöhung der Titelanzahl keinen signifikanten Vorteil mehr bringt. Neben der Titelanzahl ist für eine breite Streuung vor allem entscheidend, welche Regionen und Branchen abgedeckt werden.

MSCI World ETF-Anleger können sich zurücklehnen – oder ihr Portfolio upgraden

Die Wertentwicklung des MSCI World ist in diesem Jahr bislang eindeutig positiv und liegt deutlich über der Rendite risikoärmerer Geldanlagen wie Tagesgeld. Ein Welt-ETF, der den MSCI World abbildet, stellt auch weiterhin eine sehr solide, breit aufgestellte Basis für den Vermögensaufbau oder die private Altersvorsorge mit ETFs dar. Entscheidend sind ein langfristiger Anlagehorizont und, die Fähigkeit auch mal Schwankungen aussitzen zu können.

Anleger, die ihr Aktienmarkt-Risiko senken oder z.B. das US-Übergewicht im Depot reduzieren wollen, bieten sich viele Möglichkeiten: z.B. die Beimischung eines Schwellenländer-ETFs, so können Anleger zusätzlich vom Wachstum aufstrebender Volkswirtschaften profitieren. Ebenso könnte im Umfeld hoher Inflation ein Small Cap ETF eine Überlegung wert sein. Auch langfristig aussichtsreiche Themenfonds – wie z.B. krisenfeste Infrastruktur-ETFs – eignen sich gut zur weiteren Diversifizierung des Portfolios.

Hier eine kleine Auswahl aus dem ETF-Angebot, die sich zur Depotstabilisierung eignen:

(Die Abkürzungen: Acc. = thesaurierend (Accumulating) und Dis. = ausschüttend (Distributing))

Europäische Dividenden-ETFs

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN: IE00B4K48X80) Acc.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN: IE00B1YZSC51) Acc.

WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR Acc (ISIN: IE00BYQCZX56) Acc.

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR Acc (ISIN: FR0010717090) Acc.

Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D EUR (ISIN: LU0292095535) Dis.



Schwellenländer

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc (ISIN: IE00B4L5Y983) Acc.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) (ISIN: IE00BTJRMP35) Acc.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) (ISIN: IE00B3VVMM84) Dis.

Lyxor MSCI Emerging Markets ETF (ISIN: FR0010429068) Acc.

SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF (ISIN: IE00B469F816) Acc.

SPDR MSCI Emerging Markets Small ETF (ISIN: IE00B48X4842) Acc.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR USD D denominated units (ISIN: LU2277591868) Dis.



Small Caps

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (ISIN: IE00BF4RFH31) Acc.

HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE000C692SN) Acc.

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE000T9EOCL3) Acc.

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (ISIN: IE00BKSCBX74) Acc.



