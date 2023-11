Getchell Gold Corp. meldet Schuldverschreibungsfinanzierung

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von drei (3) Jahren ab dem Datum der Zuteilung (das „Fälligkeitsdatum“) und werden mit 11 % pro Jahr verzinst, ohne Aufzinsung. Zusätzlich zu den Zinsen auf die Schuldverschreibungen erhalten die Darlehensgeber diejenige Anzahl von nicht übertragbaren Stammaktien-Warrants (die „Warrants“), die dem vom Darlehensgeber gezahlten Gesamtkaufpreis (dem Nennwert der erworbenen Schuldverschreibung) geteilt durch 0,10 Dollar entspricht. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,10 Dollar pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Abschluss der Schuldverschreibungsfinanzierung. Fünfzig Prozent der Warrants eines jeden Darlehensgebers werden bei Abschluss der Schuldverschreibungsfinanzierung unverfallbar und die restlichen fünfzig Prozent werden 14 Monate nach Abschluss unverfallbar. Noch nicht unverfallbare Warrants werden annulliert, wenn das Unternehmen die Schuldverschreibungen vor der Unverfallbarkeit vollständig zurückzahlt.

Getchell wird den Erlös der Schuldverschreibungsfinanzierung verwenden, um die letzte Zahlung in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar an Canagold Resources Ltd. zu leisten, um damit den Erwerb der Liegenschaften Fondaway Canyon und Dixie Comstock gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung mit Canagold Resources Ltd. abzuschließen. Der Restbetrag der Schuldverschreibungsfinanzierung wird für die Durchführung weiterer Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Fondaway Canyon und als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Das Unternehmen kann jederzeit nach dem Datum, das sechs Monate nach dem Emissionsdatum der Schuldverschreibungen liegt, nach eigenem Ermessen den zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen und alle aufgelaufenen Zinsen ganz oder teilweise in bar zurückzahlen.

Die Schuldverschreibungen enthalten die Verpflichtung, dass, falls das Unternehmen beabsichtigt, seine Beteiligung am Goldprojekt Fondaway Canyon ganz oder teilweise zu veräußern, die von Getchell erhaltenen Bargelderlöse zur vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen verwendet werden. Wenn die von Getchell in Verbindung mit einer solchen Transaktion erhaltenen Barerlöse nicht ausreichen, um die Schuldverschreibungen vollständig zurückzuzahlen, sind die Inhaber der Schuldverschreibungen berechtigt, über diese Transaktion abzustimmen.

Im Falle eines Zahlungsausfalls (i) werden die Schuldverschreibungen sofort fällig und zahlbar, einschließlich der aufgelaufenen Zinsen, und (ii) werden die Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 60 % pro Jahr verzinst, der rückwirkend auf den Nennwert und alle unbezahlten fälligen Zinsen anwendbar ist.

Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit der Schuldverschreibungsfinanzierung Vermittlungsgebühren zahlen.

Goldprojekt Fondaway Canyon

Getchell Gold Corp. widmet sich aktuell der Abgrenzung einer potenziellen Goldressource von wirtschaftlicher Bedeutung (Tier-1) in seinem Vorzeigeprojekt, dem Goldprojekt Fondaway Canyon im US-Bundesstaat Nevada.

Nach drei aufeinanderfolgenden erfolgreichen Bohrprogrammen konnte das Unternehmen das Ausmaß der historischen Ressourcen effektiv verdoppeln und das Projekt Fondaway Canyon damit zu einem der bedeutendsten Erschließungsprojekte in einer weltweit führenden Bergbauregion machen. Das Unternehmen hat vor kurzem seine erste Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das Projekt Fondaway Canyon veröffentlicht (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 1. Februar 2023):

- Die Goldmineralisierung befindet sich knapp unterhalb bzw. direkt an der Oberfläche und begünstigt damit ein Tagebaumodell.

- Die vermuteten Mineralressourcen belaufen sich auf 38,3 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 1,23 g/t Au, das entspricht 1.509.100 Unzen Gold.

- Die angedeuteten Mineralressourcen belaufen sich auf 11,0 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 1,56 g/t Au, das entspricht 550.800 Unzen Gold.

- Eine ausgeprägte Goldmineralisierung in den am weitesten peripher gelegenen Bohrlöchern eröffnet die Möglichkeit der Ausweitung der Mineralressourcen in den meisten Richtungen und deutet auf einen wesentlich größeren Mineralisierungskörper hin, als bisher abgegrenzt wurde (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 9. August 2023).

- Ein vollständig genehmigtes Bohrprogramm, das auf die Erweiterung der Mineralressourcen sowie die Hochstufung der Ressourcen von der vermuteten Kategorie in die angedeutete Kategorie abzielt, liegt vor.

Getchell Gold Corp. ist für eine Ausweitung der Mineralressourcenschätzung und für die Fortführung der Arbeiten in Richtung einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment) gut gerüstet.

Scott Frostad, P.Geo. hat in seiner Funktion als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftlich sinnvolle Förderung ist nicht belegt. Die bisher durchgeführten Explorationsarbeiten reichen für eine Definition der vermuteten Ressourcen als angedeutete bzw. sichere Mineralressourcen nicht aus. Es ist allerdings aus praktischen Überlegungen zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen im Zuge der weiteren Exploration zu angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Eine Gewähr dafür, dass die hier erwähnten Mineralressourcen in der Zukunft zu Mineralreserven umgewandelt werden können, gibt es nicht. Die Schätzung der Mineralressourcen kann von diversen Faktoren, wie z.B. Umweltauflagen, Genehmigungen, Gesetzen, Marketingmaßnahmen oder anderen relevanten Aspekten maßgeblich beeinflusst werden. Die Schätzung der Mineralressourcen in diesem Bericht erfolgte unter Anwendung der in Kanada üblichen Richtlinien für Mineralressourcen- und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum („CIM“). Die sogenannten „CIM Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines“ wurden vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council genehmigt (CIM 2014 und 2019). Das Gültigkeitsdatum für die Mineralressourcenschätzung ist der 12. Dezember 2022. Ein Fachbericht zum Projekt Fondaway Canyon mit dem Originaltitel „Technical Report Mineral Resource Estimate Fondaway Canyon Project, Nevada, USA“ wurde vom Unternehmen am 1. Februar 2023 auf der SEDAR+-Website veröffentlicht. Michael Dufresne, P.Geo. von der Firma APEX Geoscience Ltd. zeichnet als unabhängiger und qualifizierter Sachverständiger für die Mineralressourcenschätzung im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 verantwortlich.

Ergänzungsfinanzierung

Das Unternehmen kündigt außerdem ein zusätzliches Angebot einer nicht vermittelten Privatplatzierung (die „Finanzierung“) an, das sich an Personen richtet, die investieren möchten, aber nicht an der Schuldverschreibungsfinanzierung teilnehmen können. Die Finanzierung wird aus bis zu 1.500.000 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,10 Dollar pro Einheit bestehen, was einen Bruttoerlös von bis zu 150.000 Dollar ergibt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber dazu, innerhalb von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Aktie zu übernehmen.

Der Erlös aus der Finanzierung wird für die Durchführung von Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Fondaway Canyon und als allgemeines Betriebskapital verwendet. Im Zusammenhang mit der Finanzierung kann das Unternehmen Vermittlungsgebühren zahlen.

Der Abschluss der Finanzierung und der Schuldverschreibungsfinanzierung unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Die im Rahmen der Schuldverschreibungsfinanzierung und der Finanzierung emittierten Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist.

Die im Rahmen der Finanzierung und der Schuldverschreibungsfinanzierung angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen ausgenommen.

Unternehmensupdate

Im Anschluss an die Ankündigung der Jahreshauptversammlung des Unternehmens, die am 8. Dezember 2023 stattfinden soll, wird das Unternehmen nun am 22. Dezember 2023 um 13:00 Uhr (PST) eine Jahreshaupt- und Sonderversammlung abhalten. Geänderte Vollmachtsunterlagen werden den Aktionären des Unternehmens zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt. Die geänderten Vollmachtsunterlagen werden online auf der Website des Unternehmens unter https://www.getchellgold.com und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sein.

Über Getchell Gold Corp.

Das Unternehmen mit Firmensitz in Nevada konzentriert sich auf die Exploration von Gold- und Kupfervorkommen und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung verfügt. Zu den weiteren Projekten in Getchells Portfolio zählen der ehemalige Goldproduktionsbetrieb Dixie Comstock mit seinen historischen Ressourcen sowie zwei Explorationsprojekte im frühen Erschließungsstadium, Star (Cu-Au-Ag) und Hot Springs Peak (Au). Getchell hat die Option, sich sämtliche Rechte (100 %) an den Konzessionsgebieten Fondaway Canyon und Dixie Comstock im Churchill County, Nevada zu sichern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.getchellgold.com oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter info@getchellgold.com.

Herr William Wagener, Chairman & CEO

Getchell Gold Corp.

+1-647-249-4798

info@getchellgold.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Start und den Abschluss der Schuldverschreibungsfinanzierung und der Finanzierung, die Bedingungen der Schuldverschreibungsfinanzierung und der Finanzierung, die Ausgabe und die Unverfallbarkeit von Warrants, die Zahlung von Vermittlungsgebühren im Zusammenhang mit der Schuldverschreibungsfinanzierung und der Finanzierung, den Erhalt aller geltenden behördlichen Genehmigungen für die Schuldverschreibungsfinanzierung und die Finanzierung, die Verwendung der Erlöse und den Zeitplan für die geänderten Vollmachtsunterlagen für die Jahreshauptversammlung und die Sonderversammlung. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „wird“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht werden, und sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management von Getchell versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

