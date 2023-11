Der Merval , der argentinische Benchmark-Index, stieg in dieser Woche um 42 Prozent. Das war der größte Wochengewinn des Index seit mindestens 1991, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Der Global X MSCI Argentina ETF legte um 16,3 Prozent zu auf ein neues Rekordhoch.

Bei den Wahlen in Argentinien am Sonntag vor acht Tagen ging der libertäre Kandidat Javier Milei überraschend als Sieger hervor. Am Aktienmarkt des Landes hatte dies eine beispiellose Rallye zur Folge.

Milei hat die Wahlen gewonnen, nachdem er versprochen hat, die argentinische Zentralbank und auch gleich den Peso abzuschaffen. Stattdessen strebt er eine Dollarisierung der Wirtschaft des Landes an, also die Einführung des US-Dollars als Landeswährung. Er hat auch mit Ausgabenkürzungen in Höhe von satten 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geworben und damit die Hoffnung auf eine marktfreundlichere Präsidentschaft geweckt.

Anleger sollten jedoch Vorsicht walten lassen, warnen Ökonomen von JPMorgan und HSBC, da die neue Regierung Milei keine Mehrheit im Kongress habe und es ihr schwerfallen werde, ihre Agenda durchzusetzen. Zudem ist der Handel mit argentinischen Aktien seit jeher sehr volatil. Kräftige Kursausschläge nach oben oder nach unten sind deutlich häufiger als bei den großen Benchmarks der Industrienationen.

Wer das Wagnis dennoch eingehen und versuchen will, von der historischen Rallye zu profitieren, hat mehrere Möglichkeiten, sich am argentinischen Markt zu engagieren. Der einfachste Weg ist der Global X MSCI Argentina ETF. Der börsengehandelte Fonds besteht aus 23 der "größten und liquidesten Wertpapiere mit Argentinien-Bezug", so GlobalX auf seiner Website. Er hat eine Kostenquote von 0,59 Prozent.

Einige argentinische Unternehmen werden auch im Ausland gehandelt, vor allem an der US-Börsen, darunter der E-Commerce-Riese MercadoLibre. Die in den USA notierten Aktien sind in diesem Jahr um 81 Prozent gestiegen. Auch die Analysten schätzen die Aktie: 89 Prozent stufen sie laut CNBC-Daten als "Buy" oder "Strong Buy" ein. Das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von etwa zehn Prozent.

Zu den anderen in den USA notierten argentinischen Aktien gehören der Ölkonzern YPF, dessen Kurs letzte Woche um fast 57 Prozent gestiegen ist, und die Banco BBVA Argentina, deren Titel im laufenden Jahr rund 34 Prozent zulegen konnten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion