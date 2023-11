Warum Dividenden-ETFs Milliardenverluste verbuchen

In turbulenten Börsenzeiten setzen viele Anleger auf Dividendentitel. Die Logik dahinter: Dividendenzahler haben solide Unternehmenskennzahlen, wenn sie regelmäßige Zahlungen an ihre Aktionäre ausschütten können. Sie gelten als widerstandsfähiger als beispielsweise konjunktursensible Tech-Titel, sollte die Wirtschaft in eine Rezession geraten. Nun hat sich gerade diese Wette im laufenden Jahr aber nicht ausgezahlt, berichtet Yahoo Finance. Die größten Dividenden-Fonds bleiben im laufenden Jahr hinter dem breiten Markt zurück: Der iShares Select Dividend ETF ist seit Jahresbeginn um 5,7 Prozent gefallen. Der Fonds ist 18 Milliarden US-Dollar schwer – er hat also allein über eine Milliarde US-Dollar verloren. Auch der SPDR S&P Dividend ETF sei um drei Prozent gefallen, beim Schwab US Dividend ETF waren es immerhin minus 2,4 Prozent.

Etwas besser sieht es beim Invesco Dividend Achievers ETF aus, der um 6,6 Prozent gestiegen ist, sowie dem Vanguard Dividend Appreciation ETF (+9,6 Prozent). Im Vergleich zum MSCI World ist das dennoch wenig: Der iShares MSCI World ETF steht im Vergleich zum Jahresanfang fast 18 Prozent im Plus. Besonders konjunktursensible Tech-Titel sind auf Erholungskurs, haben sie doch zusätzlich von der Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) profitiert. Der tech-lastige Nasdaq 100 verbucht seit Jahresbeginn stolze 47 Prozent Plus. Ein Großteil der Performance ist auf die Magnificent Seven (Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla) zurückzuführen. Am bescheidensten in dieser Gruppe lief es bei Apple mit einem Plus von 47 Prozent, Spitzenreiter Nvidia macht seit Jahresbeginn stolze 227 Prozent Plus.

Diese Schwergewichte zahlen aber keine oder nur niedrige Dividenden, weshalb sie in Dividenden-Fonds eher nicht vertreten sind. "Mit einer kleinen Handvoll weitgehend wachstumsorientierter Aktien, die die Performance des Marktes dominierten, war 2023 ein herausforderndes Umfeld für dividendenzahlende Value-Titel", erklärt deshalb D.J. Tierney, Portfolio-Stratege bei Schwab die Unterperformance.

Was außerdem für Gegenwind gesorgt hat: Seit der Zinswende sind Alternativen wie Anleihen wieder attraktiver. Sie liefern zuverlässigere Zinszahlungen mit weniger Risiko als viele Dividendenzahler. Ultra-Short-Anleihen-ETFs haben laut Yahoo Finance dieses Jahr bereits 30 Milliarden US-Dollar eingenommen. In Dividenden-ETFs flossen in der gleichen Zeit nur 786 Millionen US-Dollar – so wenig investierten Anleger zuletzt im Jahr 2006.

