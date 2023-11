7. Ausgabe der Fintech Abu Dhabi untersucht Synergie zwischen Finanzwesen und Technologie

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 30. November 2023 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf den Erfolgen des größten Fintech-Festivals in der MENA-Region (Nahost und Nordafrika), das von Abu Dhabi Global Market (ADGM) ausgetragen wird, begrüßte die 7. Ausgabe der Fintech Abu Dhabi eine beeindruckende Zahl von Führungskräften und Visionären aus dem Bereich Finanztechnologie, die aus der ganzen Welt zusammenkamen. Dazu gehörten innovative Akteure in bedeutenden Finanzinstitutionen, Start-ups, Innovatoren, Unternehmer, Risikokapitalgeber, Wissenschaftler und Akademiker, womit die Position von Abu Dhabi als zukunftsorientiertes Innovations- und Technologiezentrum gefestigt wurde.

Das Flaggschiff-Event der ADGM, Fintech Abu Dhabi, das in Partnerschaft mit Huawei durchgeführt wurde, war auch in diesem Jahr ein Highlight der Abu Dhabi Finance Week (ADFW) und konzentrierte sich auf das zentrale Thema „Die Konvergenz von Finanzen und Technologie". Die Veranstaltung begann mit einer lebhaften Debatte über Finanzkriminalität und brachte bedeutende KI-Institutionen in Abu Dhabi zusammen, um das frühe Engagement der Stadt für künstliche Intelligenz zu erörtern. Außerdem setzten sich die Teilnehmer mit der Reife der Kryptoindustrie auseinander. Dr. Alexander Lipton, Globaler Leiter für Forschung & Entwicklung bei ADIA, beleuchtete die Art und Weise, wie soziale Medien die weltweite Bankenlandschaft umgestalten. Der Geschäftsführer von Circle erläuterte Strategien für die Nutzung digitaler Vermögenswerte zur Stärkung der globalen Finanzstabilität. Zu den interessanten Sitzungen des Tages zählten außerdem „Entschlüsselung eines »Skandals« – Einblicke in die Untersuchung von Wirecard", moderiert von Dan McCrum, Investigativreporter der Financial Times, und Dickon Johnston, Gründer und Geschäftsführer von Themis, sowie „Die Suche nach einer unternehmerischen Denkweise" mit Gary Vaynerchuk, dem Vorsitzenden und Geschäftsführer von VaynerX.

Blockchain, künstliche Intelligenz sowie Risiko- und Sicherheitsaspekte waren die Themen der einzigartigen Foren, die während der Fintech Abu Dhabi präsentiert wurden. Die in Partnerschaft mit Circle präsentierte Blockchain Abu Dhabi behandelte Themen wie die Suche nach einem auf Stabilität für digitales Geld ausgelegten Konzept, die Verbesserung der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte durch digitale Währungen von Zentralbanken und die Gesamtauswirkungen von Blockchain und Web3 auf die Finanzbranche. AI Abu Dhabi wurde in Zusammenarbeit mit Mastercard durchgeführt und Risk 4.0 fand in Kooperation mit dem Exekutivrat für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt.