HEALWELL AI schließt die Übernahme von ‚Pentavere‘ ab, einem führenden KI- und Data Science-Unternehmen im Gesundheitswesen

- HEALWELL schließt die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Pentavere ab, einem Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen, das eine erstklassige KI-Plattform entwickelt hat, mit der sich einige der schwierigsten Datenprobleme im Gesundheitswesen lösen lassen. Pentavere hat herausragende Fähigkeiten in der Datenstrukturierung und -abstraktion entwickelt und validiert – eine entscheidende Voraussetzung zur Erschließung klinischer Werte und ungelöster Probleme für Patienten und Anbieter.

- Es wird erwartet, dass sich die Transaktion finanziell und strategisch positiv auswirkt und in hohem Maße mit der strategischen Vereinbarung über eine Allianz zwischen HEALWELL und WELL Health Technologies Corp. („WELL“) (TSX: WELL) harmoniert.

Toronto, ON, 4. Dezember 2023 / IRW-Press / – HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein Data-Science- und KI-Unternehmen, das sich auf die präventive Gesundheitsversorgung konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es die zuvor angekündigte Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Pentavere Research Group Inc. („Pentavere“), einem innovativen KI-Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Toronto, Ontario, abgeschlossen hat, das sich auf die Erfassung von Patienten konzentriert, die für zugelassene Medikamente und Eingriffe in Frage kommen. Pentavere kann auf eine nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Kommerzialisierung von praxisnahen Studien verweisen und hat starke Partnerschaften mit großen Krankenhausnetzwerken aufgebaut. Das Fachwissen von Pentavere bei der Datenerfassung und -strukturierung in Kombination mit dem umfangreichen Netzwerk und der Erfahrung in der fachärztlichen Versorgung in Krankenhäusern passt perfekt zu HEALWELLs Engagement für die Verbesserung der präventiven Versorgung.

Diese Akquisition bietet neue margenstarke Umsätze im Technologiebereich, Zugang zu mehreren neuen Schlüsselkunden aus der Pharmabranche und den Biowissenschaften, neue Produkte, Partnerschaften mit großen Krankenhausnetzwerken in Kanada und den Vereinigten Staaten sowie ein erfahrenes und hochentwickeltes KI-Engineering-Team. Die mehrheitliche Übernahme von Pentavere durch HEALWELL festigt die Position des Unternehmens als Anbieter von KI-Technologie von Weltrang. Beide Unternehmen arbeiten bereits an der Erschließung neuer Technologien, entwickeln bisher nicht bekannte Verfahren und schaffen damit die Voraussetzungen für eine transformative Ära im digitalen Gesundheitswesen.

Die Fähigkeiten von HEALWELL und Pentavere in Kombination mit der Partnerschaft des Unternehmens mit WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) („WELL“) ermöglichen es HEALWELL, seine strategische Roadmap zu beschleunigen und anspruchsvolle Aufgaben in der Gesundheitsbranche anzugehen. Darüber hinaus wird die erweiterte Kapazität durch die Aufnahme des Pentavere-Teams HEALWELL in die Lage versetzen, den Wert der Partnerschaft mit WELL für die Bereitstellung von klinischen Entscheidungshilfen für die Gesundheitsdienstleister von WELL zu erschließen.

Der CEO von HEALWELL, Dr. Alexander Dobranowski, kommentierte die Übernahme wie folgt: „Wir freuen uns sehr, Pentavere in der HEALWELL-Familie willkommen zu heißen. Dies ist unsere erste Akquisition im Bereich der Gesundheitstechnologie und stellt einen entscheidenden Moment in der Geschichte von HEALWELL dar. Die Übernahme der Datenabstraktions- und Strukturierungsfähigkeiten von Pentavere in Kombination mit dem Zugang zu Krankenhäusern und der Expertise in krankenhausbasierten medizinischen Fachgebieten wird das therapeutische und krankheitsbezogene Spektrum von HEALWELL erheblich erweitern. Als eines der führenden Technologieunternehmen im Bereich KI im Gesundheitswesen in Kanada ist Pentavere ein perfektes Beispiel für unser Engagement, die Branche durch die Etablierung und Konsolidierung führender Technologien im Gesundheitswesen zu revolutionieren.“

Der Mitbegründer und CEO von Pentavere, Herr Aaron Leibtag, erklärte: „Wir freuen uns, HEALWELL bei seiner Mission zu unterstützen, die Ergebnisse für Patienten durch Datenwissenschaft und KI-Technologien zu verbessern. Die Partnerschaft mit HEALWELL wird nicht nur die Wirksamkeit unserer Produkte verbessern, sondern uns auch einen großen Schritt bei der Einführung unserer bahnbrechenden Plattform in größeren Gesundheitsnetzwerken und zusätzlichen Ländern voranbringen. Wir sind begeistert vom Potenzial unserer gemeinsamen Fähigkeiten und freuen uns darauf, gemeinsam mit HEALWELL die Gesundheitsbranche zu revolutionieren.“

Die DARWEN-KI-Technologie von Pentavere wurde von einigen der größten Pharmaunternehmen der Welt validiert, und deren Forschungsergebnisse wurden in einigen der renommiertesten Publikationen weltweit veröffentlicht; dies trägt wesentlich zu der wachsenden Zahl von wissenschaftlichen Belegen für die KI-Technologien von HEALWELL bei. DARWEN ermöglicht die Automatisierung der Datenabstraktion aus unstrukturierten elektronischen Krankenakten. Mit der fortschrittlichen DARWEN-Plattform hat Pentavere wichtige Partnerschaften entwickelt und Datenzugangsvereinbarungen mit großen Krankenhausnetzwerken in Kanada und den Vereinigten Staaten abgeschlossen.

Pentavere verfügt über eine ausgewiesene Erfolgsgeschichte bei der Bereitstellung wirkungsvoller KI-Lösungen für die Gesundheitsbranche. Mit einem starken Leistungsbeweis und einer kommerziellen Erfolgsbilanz bei der Durchführung komplexer KI-gesteuerter Real-World-Evidence (RWE)-Studien unterstreicht Pentaveres umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Pharmaunternehmen den guten Ruf des Unternehmens im kommerziellen Sektor. Die beeindruckenden Forschungsbeiträge von Pentavere sind ein Beweis für seine Fähigkeiten und verleihen dem Unternehmen eine hohe Glaubwürdigkeit, insbesondere in den Augen von Gesundheitsexperten, wichtigen Meinungsführern und klinischen Forschern.

HEALWELL hat im Rahmen einer kombinierten Primär- und Sekundärtransaktion eine Mehrheitsbeteiligung an Pentavere erworben, wobei die Einzelheiten der Transaktion bereits am 15. November 2023 bekannt gegeben wurden. In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion hat Pentavere den CEO von HEALWELL, Dr. Alexander Dobranowski, den SVP Corporate Development von HEALWELL, Blake Corbet, und den Board Director von HEALWELL, Erik Danudjaja, als die drei von HEALWELL nominierten Direktoren in das Board of Directors von Pentavere berufen.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL AI ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf KI und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Seine Mission ist es, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Als eine von Ärzten geleitete Organisation mit einem erprobten Führungsteam aus erfahrenen Managern setzt HEALWELL AI auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Fertigkeiten, welche die Road Map des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL AI erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über Pentavere

Die Pentavere Research Group ist ein weltweit anerkanntes und preisgekröntes KI-Unternehmen für digitale Gesundheit, das eine erstklassige KI-Plattform entwickelt hat, mit der Patienten erfasst werden können, die für zugelassene Medikamente oder Interventionen in Frage kommen, um damit die Behandlungsergebnisse für die Patienten zu verbessern und das Wachstum und die Verbreitung von Therapien voranzutreiben. DARWEN, das KI-System von Pentavere, ermittelt Patienten, die für zugelassene Medikamente oder Interventionen in Frage kommen, diese aber nicht erhalten, um die Behandlungsergebnisse für die Patienten zu verbessern und das Wachstum und die Verbreitung geeigneter Therapien zu fördern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: die erwarteten Vorteile der Akquisition, einschließlich der erwarteten finanziellen, strategischen und synergetischen Vorteile für HEALWELL; erwartete Vorteile in Bezug auf Einnahmen und neue Produkte und Partnerschaften, die sich aus der Mehrheitsübernahme ergeben; die Erwartung, dass die Akquisition positive Vorteile und Möglichkeiten durch die strategische Allianz von HEALWELL mit WELL bieten wird; und dass die kombinierten Unternehmen das therapeutische und krankheitsbezogene Spektrum von HEALWELL erweitern werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie „werden“, „verbessern“, „Wachstum“, „sicherstellen“, „fortsetzen“, „antizipieren“, „erwarten“, „fortfahren“, „potenziell“, „zukünftig“, „erwägen“, „ergeben“, „erhöhen“, „liefern“, „auftauchen“, „ist im Begriff“, „planen“, „positionieren“, „Chancen“, „Expansion“, „ausüben“, „sicherstellen“, „erreichen“, „erwerben“, „abschließen“, „befriedigen“, „berechtigen“, „unterliegen“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „werden“, „können“, „könnten“, „würden“, „sollten“, oder die Verneinung eines dieser Begriff,. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die folgenden: die Fähigkeit von HEALWELL, die erwarteten Synergien mit Pentavere zu realisieren; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2023 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

