Bitcoin, die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, stieg laut CoinDesk-Daten in den letzten 24 Stunden um 4,2 Prozent auf kurzzeitig über 44.000 US-Dollar. In den letzten sieben Tagen ist sie um 13,4 Prozent gestiegen, und seit Jahresbeginn um 157 Prozent. Die Kryptowährung liegt immer noch über 35 Prozent unter ihrem Höchststand im Jahr 2021.

Ether stieg in den letzten 24 Stunden um 1,9 Prozent und wurde kurzzeitig über 2.300 US-Dollar gehandelt, dem höchsten Stand seit Mai 2022. Die Kryptowährung verteuerte sich in den letzten sieben Tagen um 10,5 Prozent.

Aber auch kleinere Token haben einen Preisanstieg und eine erhöhte Handelsaktivität verzeichnet. Der Marktanteil des Handelsvolumens für "Altcoins", das heißt andere Kryptowährungen als Bitcoin und Ether, stieg letzte Woche auf 67 Prozent, den höchsten Stand seit März 2022, so die Analysten von Kaiko Research.

Das liegt daran, dass "Händler inmitten einer anhaltenden Rallye weiterhin in risikoreichere Anlagen rotierten", schrieben die Analysten in einer Notiz vom Montag.

Ripple zog in den letzten sieben Tagen um 1,7 Prozent auf etwa 0,62 US-Dollar an, laut CoinDesk-Daten. Solana stieg in den letzten sieben Tagen um 5,7 Prozent auf rund 61 US-Dollar und Cardano verteuerte sich in den letzten 24 Stunden um 4,6 Prozent auf etwa 0,42 US-Dollar und insgesamt acht Prozent in den letzten sieben Tagen.

Demgegenüber sank Binance Coin in den letzten 24 Stunden um 0,3 Prozent und blieb gegenüber den letzten sieben Tagen unverändert, nachdem Binance-Mitbegründer Changpeng Zhao sich im November einer strafrechtlichen Anklage wegen Verstoßes gegen das US-Bankgeheimnis schuldig bekannte und sich bereit erklärte, als Chef des Unternehmens zurückzutreten. Binance wurde außerdem zu einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar verurteilt.

Dennoch stiegen die Meme-Token, wobei Dogecoin in den letzten 24 Stunden um 4,9 Prozent und in den letzten sieben Tagen um 14 Prozent auf etwa 0,09 US-Dollar zulegte. Shiba Inu schnellte in den letzten sieben Tagen um 12,4 Prozent und in den letzten 24 Stunden um vier Prozent auf etwa 0,000009 US-Dollar.

Der Optimismus in Bezug auf die behördliche Genehmigung von Bitcoin-ETFs und die Erwartung von Zinssenkungen im nächsten Jahr durch die Federal Reserve haben in diesem Herbst zu einer kräftigen Rallye bei Bitcoin beigetragen, obwohl die Kryptoindustrie von einer Reihe von hochkarätigen Skandalen betroffen war.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion