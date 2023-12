Die französische Zeitung "Le Figaro" berichtete, dass der Flugzeugbauer Airbus ein Auge auf den Geschäftsbereich Big Data, Cybersicherheit und Supercomputer-Aktivitäten (BDS) geworfen habe. Airbus und Atos stünden in Verhandlungen, so die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

PARIS (dpa-AFX Broker) - Spekulationen um einen Spartenverkauf haben am Freitag den Kurs der französischen Atos beflügelt. In Paris zog der Kurs des Software-Konzerns am Morgen um 12 Prozent auf 7,30 Euro an und erreichte den höchsten Stand seit Anfang November. Der Börsenumsatz war im frühen Handel weit überdurchschnittlich.

