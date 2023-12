Quest Critical Metals gibt Update zum von EU HORIZON finanzierten Projekt „Exploration Information Systems“ (EIS)

Vancouver, BC, Kanada – 18. Dezember 2023 / IRW-Press / – Quest Critical Metals Inc. („Quest Critical Metals“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BULL, OTCQB: DCNNF, FWB: DCR1) freut sich, seine Aktionäre über die jüngsten Fortschritte des von EU HORIZON finanzierten Projekts „Exploration Information Systems“ (EIS) (das „Projekt“) zu informieren, an dem es über seine hundertprozentige tschechische Tochtergesellschaft Golden Pet SRO beteiligt ist. Das Konzessionsgebiet Klingenthal/Tisova von Quest Critical Metals erstreckt sich der deutsch/tschechischen Grenze entlang, wobei in jedem Land circa 70 km2 liegen.