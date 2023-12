DARMSTADT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologieinvestor Silver Lake will die Darmstädter Software AG wie geplant von der Börse nehmen. Insgesamt hätte das US-Unternehmen für das frühere MDax -Unternehmen dann knapp 2,4 Milliarden Euro bezahlt. Den Großteil dieser Summe holt die Software AG nun mit dem Verkauf von zwei ihrer wichtigsten Produkte quasi wieder herein. So veräußert das Unternehmen seine KI-gestützte Integrationsplattform Super iPaaS mit Streamsets und Webmethods für gut 2,1 Milliarden Euro an den US-Konzern IBM . Betroffen sind laut Unternehmenskreisen bis zu 2000 Mitarbeiter - vor allem in den USA.

An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Aktie der Software AG legte bis zum frühen Nachmittag um 1,9 Prozent auf 32,42 Euro zu - und wurde damit oberhalb der 32 Euro gehandelt, die Silver Lake den verbliebenen Minderheitsaktionären für ihre Anteile bietet.