Der Preis von 55 US-Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 142 Prozent gegenüber dem Kurs am 11. August, dem letzten Handelstag, bevor Cleveland-Cliffs ein Bar- und Aktienangebot von 35 US-Dollar pro Aktie für U.S. Steel unterbreitete.

Das japanische Unternehmen Nippon Steel hat am Montag den Kauf von U.S. Steel für 14,9 Milliarden US-Dollar in bar angekündigt und sich damit in einer Auktion um die 122 Jahre alte Stahlikone gegen Konkurrenten wie Cleveland-Cliffs und ArcellorMittal durchgesetzt.

Der Schritt von Cleveland-Cliffs veranlasste U.S. Steel, einen Verkaufsprozess einzuleiten. In einer Vorstandssitzung am Sonntag stufte U.S. Steel das Angebot von Nippon als besser ein als einen Verkauf an Cleveland-Cliffs, das sein Angebot auf 40 US-Dollar pro Aktie erhöht hatte, hieß es aus informierten Kreisen. Das Ergebnis ist auch ein Rückschlag für ArcelorMittal, das sich laut Reuters ebenfalls um U.S. Steel bemüht hatte.

Das Geschäft wird Nippon, dem viertgrößten Stahlhersteller der Welt, dabei helfen, seine globale Rohstahlkapazität auf 100 Millionen Tonnen zu steigern und gleichzeitig seine Produktion in den Vereinigten Staaten erheblich auszuweiten, wo die Stahlpreise voraussichtlich steigen werden, da die Automobilhersteller ihre Produktion nach den jüngsten Vereinbarungen mit den Gewerkschaften zur Beendigung der Streiks hochfahren.

"Wir sind der Meinung, dass Nippon für diese Vermögenswerte zu viel bezahlt. Wir sind hier nicht im Technologiebereich. Es handelt sich immer noch um die zyklische Stahlindustrie", sagte Gordon Johnson, Analyst bei GLJ Research.

Die Aktien von U.S. Steel stiegen am Montag im frühen Handel in New York um 27 Prozent auf 49,81 US-Dollar. Der Kurs des in Pittsburgh ansässigen Unternehmens hat nach mehreren Quartalen mit sinkenden Umsätzen und Gewinnen gelitten, was das Unternehmen zu einem attraktiven Übernahmeziel für Konkurrenten machte, die einen Hersteller von Stahl für die Automobilindustrie hinzugewinnen wollten.

Alle Verpflichtungen von U.S. Steel gegenüber seinen Mitarbeitern, einschließlich aller mit der Gewerkschaft abgeschlossenen Tarifverträge, werden eingehalten, so Nippon. "Wir sehen keine regulatorischen oder kartellrechtlichen Probleme bei der Übernahme", sagte Vizepräsident Takahiro Mori gegenüber Reuters. Die Transaktion mit Nippon soll im zweiten oder dritten Quartal 2024 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigungen, so U.S. Steel.

U.S. Steel beliefert auch die Branche der erneuerbaren Energien und profitiert vom Inflation Reduction Act, der Steuergutschriften und andere Anreize für derartige Projekte vorsieht, was wiederum Interessenten anlockte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

