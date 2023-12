Nike enttäuscht Anleger mit Umsatzentwicklung - Kostensenkungen angekündigt

BEAVERTON (dpa-AFX) - Der US-Sportartikel-Hersteller Nike hat mit seinen Aussagen zur Umsatzentwicklung für Enttäuschung unter Anlegern gesorgt. Zwar legten die Erlöse insgesamt um 1 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten allerdings etwas mehr erwartet. Der Umsatz in der Region Groß-China verpasste trotz eines Anstiegs um 4 Prozent ebenfalls die Erwartungen. Investoren betrachten die Verkäufe in der Volksrepublik China und Taiwan sehr genau. Befürchtet wird ein Rückgang der Konsumausgaben dort. Nike-Manager haben sich in diesem Jahr wiederholt zuversichtlich hinsichtlich einer Erholung geäußert. Nun kündigte Nike-Finanzchef Matt Friend einen abgeschwächten Umsatzausblick für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres an.

Der Gewinn legte unter dem Strich um 19 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Lagerbestände sanken um 14 Prozent auf 8 Milliarden Dollar.

Nike kündigte Kostensenkungen von 2 Milliarden Dollar an, welche zu einer Vorsteuerbelastung von 400 bis 450 Millionen Dollar führen werden. Diese hauptsächlich für Abfindungen entlassener Mitarbeiter anfallenden Kosten dürften vor allem im laufenden Quartal verbucht werden.

Nike-Aktien brachen im nachbörslichen Handel um 5,9 Prozent ein. Auch die Kurse von Branchenkollegen wie Foot Locker , Dick's Sporting Goods und Under Armour gerieten deutlich unter Druck./he