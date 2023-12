Getchell Gold Corp. meldet die Beschaffung ausreichender Mittel, um die finale Zahlung für die Earn-in-Option auf den Erwerb von 100 % des Goldprojekts Fondaway Canyon (NV) vorzunehmen

Vancouver, BC - 22. Dezember 2023 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) („Getchell“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine laufende Schuldverschreibungsfinanzierung (die „Schuldverschreibungsfinanzierung“) ausreichende Mittel für die endgültige Zahlung von 1,6 Millionen US$ für die Earn-in-Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an den Goldkonzessionen Fondaway Canyon und Dixie Comstock in Nevada erhalten hat.

„Der Abschluss des Erwerbs des Goldprojekts Fondaway Canyon wird zweifellos ein Meilenstein sein und stellt einen wichtigen Wendepunkt in der Entwicklung des Unternehmens dar“, so Bill Wagener, Chairman und CEO. „Eine 100%ige Übernahme einer großen, sich entwickelnden, offenen oberirdischen Goldlagerstätte in Nevada wird dem Unternehmen im neuen Jahr einen wichtigen Auftrieb geben, insbesondere da wir uns auf einen starken und aufstrebenden Goldmarkt zu bewegen.“

Die am 27. November 2023 angekündigte Schuldverschreibungsfinanzierung wird weiterhin fortgesetzt und kann für einen maximalen Erlös von 5 Millionen CA$ gezeichnet werden. Erlöse von über 1,6 Millionen US$ werden für weitere Explorationsarbeiten am Goldprojekt Fondaway Canyon und als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Canagold Resources Ltd. („Canagold“), die am 3. Januar 2020 unterzeichnet wurde, hat das Unternehmen die Option, 100 % der Konzessionsgebiete Fondaway Canyon und Dixie Comstock zu erwerben, indem es Canagold insgesamt 2 Millionen in bar US$ und 2 Millionen US$ in Unternehmensaktien über 4 Jahre zahlt. Das Unternehmen war in der vierjährigen Optionslaufzeit auch zu Arbeitsausgaben in Höhe von insgesamt 1,45 Millionen US$ verpflichet, die vollständig getätigt wurden.

Im Rahmen der vorangegangenen drei Jahrestagszahlungen hat das Unternehmen insgesamt 400.000 US$ in bar und 1 Million US$ in Aktien des Unternehmens gezahlt, wobei der ausstehende Restbetrag von 1,6 Millionen US$ in bar und 1 Million US$ in Aktien, der für den Abschluss der Übernahme erforderlich ist, am oder vor dem vierten Jahrestag fällig wird.

Das Unternehmen bereitet die endgültige Barzahlung und die Ausgabe von Aktien vor, die vor dem Jahresende erfolgen sollen.