TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag mehrheitlich zugelegt. Dabei waren chinesische Aktien gesucht, während es an den anderen Märkten verhaltener zuging.

Die chinesischen Börsen profitierten nach Ansicht von Marktteilnehmern von Nachholeffekten. Nachdem andere Börsen gut gelaufen seien, wendeten sich Investoren nun schwächeren Finanzplätzen zu. Für die chinesischen Börsen spreche dabei die günstige Bewertung, die nach mehreren Jahren unterdurchschnittlicher Kursentwicklung erreicht worden sei. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um 2,58 Prozent auf 17 053,60 Punkte. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg um 2,34 Prozent auf 3414,54 Punkte.

In Japan ging es nach den deutlichen Gewinnen am Vortag etwas nach unten. Im Gegensatz zu China haben sich japanische Aktien im laufenden Jahr dank der anhaltend niedrigen Zinsen überdurchschnittlich gut entwickelt. Der Nikkei 225 beendete den Handel mit 0,42 Prozent Abschlag bei 33 539,62 Punkten. Besser sah es in Australien aus. Der S&P/ASX 200 legte um 0,7 Prozent auf 7614,28 Punkte zu. Auch in Indien und Südkorea ging es nach oben./mf/stk