NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, BC (27. Dezember 2023) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ... - freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die "Platzierung") abgeschlossen hat. Skeena emittierte insgesamt 1.258.709 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens, die zu einem Durchschnittspreis von etwa 8,53 C$ pro Aktie (die "angebotenen Aktien") ausgegeben wurden und einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 10,7 Millionen C$ einbrachten.

Der Nettoerlös der Platzierung wird zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten auf Skeenas Projekten im Goldenen Dreieck von British Columbia verwendet. Die Platzierung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange. Im Zusammenhang mit dieser Platzierung werden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.

Die angebotenen Aktien wurden gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (Befreiung für börsennotierte Emittenten) gemäß National Instrument (NI") 45-106 in allen kanadischen Provinzen und Territorien mit Ausnahme von Quebec und der Accredited Investor Exemption (Befreiung für akkreditierte Investoren) gemäß NI 45-106 angeboten. Für angebotene Aktien im Rahmen der AIE gemäß NI 45-106 gilt gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen eine viermonatige Haltefrist. Es gibt ein Angebotsdokument in Bezug auf den Listed Issuer Financing Exemption-Teil dieses Angebots, das unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens abgerufen werden kann.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, verkauft werden. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit.