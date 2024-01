Zinsen sind der Preis für Geld, sie entschädigen für das Risiko eines Zahlungsausfalls. Je ferner die Rückzahlung in der Zukunft liegt, desto höher ist dieses Risiko. Im Umkehrschluss sind Gewinn der Zukunft heute umso weniger wert, je höher das Zinsniveau ist – das ist der Abzinsungseffekt. Wenn nun die Zinsen perspektivisch wieder sinken, steigt damit der Wert künftiger Unternehmensgewinne – und das bietet Spielraum für steigende Aktienkurse.

"Die Zinssätze sind für die Preise von Vermögenswerten das, was die Schwerkraft für den Apfel ist. Sie treiben alles im wirtschaftlichen Universum an." (Warren Buffett, 2023)

Die kräftige Jahresendrallye an den Börsen passte nicht zur vorliegenden Wirtschaftslage, aber zu der sich aufhellenden, die in einigen Monaten zu erwarten ist. Die Börsen spiegeln nicht die heutige Lage wider, sondern die in 12 oder 18 Monaten. Die Börsen laufen der Wirtschaft voraus und das führt bisweilen zu scheinbar unerklärlichen Diskrepanzen. Und eine der wichtigsten Triebfedern für Wirtschaft und Börsen ist Liquidität. Die Versorgung mit Geld wird von den Notenbanken (auch) über die Zinssätze geregelt, denn höhere Zinsen machen Geld teurer und damit unattraktiver, während niedrige Zinsen den gegenteiligen Effekt haben und damit die Nachfrage nach Geld anheizen.





Auf genau dieses Anheizen haben die Börsen gesetzt, als sie Ende 2023 wochenlang Richtung neuer Allzeithochs durchstarteten. Und die sich hartnäckig haltenden Inflationsraten sorgen nun für einen Dämpfer in der Euphorie, denn sie schieben die Zinswende auf die lange Bank - und damit die stimulierenden Impulse, die die Börsen für eine Fortsetzung der Rallye brauchen.





Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und die wirtschaftlich angespannte Lage kann jederzeit die ersten Zinssenkungen auslösen, sofern die Inflation nicht wieder deutlich anzusteigen beginnt. Mit niedrigeren Zinsbelastungen haben die Konsumenten wieder mehr Luft für Käufe, die Unternehmen wieder mehr Luft zum investieren und produzieren und die Börsenkurse wieder mehr Luft zum Klettern. The Sky is the Limit. Immer schon, denn die Börsen steigen durchschnittlich um 7 bis 8 % pro Jahr - über alle wirtschaftlichen Wetterlagen und Zinszyklen hinweg. Der kleine Rückschritt zum Jahresstart erhöht damit statistisch gesehen die potenzielle Rendite, die dieses Jahr noch zu bieten haben wird. Auf geht's...