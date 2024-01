Die Liste der Probleme, die den Wasserstoffspezialisten immer wieder plagen, ist lang: Ein schlechtes drittes Quartal, eine alarmierende Cash-Burn-Rate und eine Warnung des Managements, dass das Unternehmen dringend mehr Barmittel benötigt, um sich über Wasser zu halten.

Der nächste Marktschocker ließ diese Woche schließlich nicht auf sich warten. Plug Power hat am Mittwoch eine Vereinbarung mit dem Broker B. Riley über den Verkauf von neuen Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar "am Markt" geschlossen. Das bedeutet, dass Riley von Zeit zu Zeit Aktien von Plug verkaufen wird, wenn die Marktbedingungen günstig sind. Investoren zeigten sich geschockt nach Bekanntgabe des Kapitalbeschaffungsprogramms (ATM-Programm). Die Aktie fiel in der Folge am Donnerstag um 11,5 Prozent.