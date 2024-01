S&P 500 kratzt am Allzeithoch, Bitcoin -15% seit ETF-Genehmigung!

Während der US-Leitindex S&P 500 heute an seinem Allzeithoch kratzt (4818 Punkte), hat Bitcoin seit Genehmigung der Bitcoin-ETFs 15% verloren und drohte heute unter die Marke von 40.000 Dollar zu fallen - und das obwohl die Märkte deutliche Zinssenkungen erwarten (was für Kryptos eigentlich positiv ist). Dennoch sind so wenige Aktien im S&P 500 über ihrer wichtigen 200-Tage-Linie wie seit einem Monat nicht mehr - die Konzentration in den Big-Tech-Aktien steigt immer weiter (das zeigen auch die aktuellen Geldflüsse - aus allen anderen US-Aktien werden Gelder abgezogen, Zuflüsse dagegen nur in Big-Tech). Die Wall Street würde es lieben, wenn der US-Leitindex ein neues Allzeithoch agiert - das würde viele Kleinanleger anziehen, und die "Dickfische" können dann ihre Aktien an die schwachen Hände verkaufen..

Hinweise aus Video:

1. Bitcoin fällt auf 4-Wochentief – ETF-Begeisterung erstmal verflogen

2. Energiewende Deutschland: Rekord Strom-Produktion durch Wind erwartet

