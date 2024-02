Max Resource entdeckt neue Kupfer-Aufschlüsse auf AM

Max Resource Corp. ( TSX.V: MAX; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2 ) hat auf seiner Bergbaukonzession AM im Norden des regionalen Kupfer-Silber-Projekts Cesar im Nordosten von Kolumbien in kurzer Zeit weitere fünf mineralisierte Aufschlüsse entdeckt (siehe Abbildung 1). Die 5 neuen Aufschlüsse weisen schichtförmige Kupfer-Silber-Mineralisierung auf und liegen im so genannten Zielgebiet AM-14. Die Aufschlüsse wurden 130 bis 285 m entlang ihres Streichens freigelegt und weisen eine Mächtigkeit von 0,8 m bis 4,0 m auf. Die freigelegte Fläche beträgt insgesamt rund 1.000 m². Das Unternehmen sieht starke Hinweise darauf, dass es sich bei den neuen Entdeckungen um die Fortsetzung des gleichen mineralisierten Horizonts handelt wie beim Ziel AM-07, das etwa 1,5 km nordöstlich liegt. Diese Erkenntnis untermauert die Interpretation des Unternehmens, dass die kupfer-silberhaltigen Schichten im AM-Distrikt über weite Strecken durchgängig sind.



Abbildung 2: Die AM-14-Kartierung und -Probenahme umreißt ein Gebiet von etwa 600 bis 1000 Metern mal 1000 bis 1200 Metern.

Brett Matich, CEO von Max Resource kommentierte: „Wir finden systematisch weiter bedeutende, hochgradige strukturgebundene und schichtförmige Kupfer-Silber-Mineralisierungen direkt an der Oberfläche. Das bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass unser Cesar-Projekt der Realisierung des Potenzials auf bedeutende Lagerstätten der Verwirklichung immer näher kommt. Die AM-14-Kartierung und -Probenahme umreißt ein Gebiet von etwa 600 bis 1000 Metern mal 1000 bis 1200 Metern, was unsere Überzeugung untermauert, dass Cesar ein regionales oder bezirksweites Kupfer-Silber-Ziel ist, im Gegensatz zu einer Ansammlung kleinerer, nicht zusammenhängender Zonen.”

Alle fünf aufgedeckten mineralisierten Schichten sind entlang des Streichens offen. Die systematische Beprobung der mineralisierten Aufschlüsse wird fortgesetzt. Darüber hinaus arbeiten die Crews an detaillierten Kartierungen, um den Fußabdruck der Mineralisierung nachzuzeichnen.



Abbildung 3: Neu entdeckter Ausbiss #1 bei AM-14. Das Bild zeigt einen Aufschluss von Cu-Ag-haltigem Sandstein. Der mineralisierte Horizont ist 2 Meter dick und liegt 4 Meter entlang des Streichens frei, bevor er unter der Deckschicht verschwindet. Chalkosin, Malachit und Azurit sind die häufigsten Kupferminerale, die in den Aufschlüssen beobachtet wurden.



Abbildung 4: Neu entdeckter Aufschluss #2 bei AM-14. Das Bild zeigt einen Aufschluss von Cu-Ag-haltigem Sandstein. Der mineralisierte Horizont ist 1,25 Meter mächtig und liegt 236 Meter entlang des Streichens frei, bevor er unter der Deckschicht verschwindet.



Abbildung 5: Neu entdeckter Aufschluss #5 bei AM-14. Das Bild zeigt einen Aufschluss von Cu-Ag-haltigem Sandstein. Der mineralisierte Horizont ist 4 Meter mächtig und über 130 Meter entlang des Streichens freigelegt, bevor er unter der Decke verschwindet.

Fazit: Max Resource hat auf seinem Kupfer-Silber-Projekt Cesar in den drei Bezirken AM, Conejo und URU ingesamt 28 Ziele entlang eines 120 km langen regionalen Kupfergürtels mit identifiziert. Obwohl bisher nur ein Bruchteil des Beckens erkundet wurde, hat das Unternehmen damit nachgewiesen, dass das logistisch gut erschlossene Cesar-Becken als Ganzes große Gebiete mit einer fruchtbaren Kupfer-Silber-Mineralisierung aufweist. Zuletzt hat sich Max auf die oberflächennahen, schichtgebundenen Kupfervorkommen im nördlich gelegenen AM-Distrikt konzentriert. Die jüngsten Entdeckungen dort legen nahe, dass sich der Sedimenthorizont, in dem sich die Kupfermineralisierung befindet, großflächig fortsetzen könnte. Das Unternehmen selbst zieht in seiner Pressemitteilung bereits geologische Parallelen zu einem der größten neuen Kupferprojekte der Welt, Kamoa Kakula im Kongo. Man sollte nicht vergessen: Das Cesar-Projekt bildet den Ausläufer des Andengürtels, also eines der weltweit größten produzierenden Kupfergürtel überhaupt. Ungeachtet seiner Erfolge notiert Max an der Börse nahe einem 52-Wochen-Tief bei 0,09 CAD. Der Börsenwert ist auf rund 15 Mio. CAD geschrumpft. Dabei verfügte das Unternehmen ausweislich des jüngsten verfügbaren Quartalsberichts zum 30. September 2023 über liquide Mittel in Höhe von 8.668.411 CAD.

