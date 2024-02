Aktien: Ein Pullback als Kaufchance? Sind die Aktienmärkte in Gefahr? In der heutigen Ausgabe befassen wir uns damit, ob ein möglicher Pullback als Chance für neue Käufe dienen könnte und was wir für Daten gesehen haben, die dafür sprechen können. Wir beleuchten fundamental und technisch, worauf es für Trader und Investoren zu achten gilt.