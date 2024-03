Der über sechs Quadratmeilen große Produktionscampus sei demnach auf Elektrofahrzeuge und Batterien ausgerichtet und einer der größten Automobilproduktionscampus in der Geschichte der USA.

"Diese neue Partnerschaft stärkt unsere Erfolgsbilanz in der Automobilindustrie und stellt einen bedeutenden Schritt in der Förderung der Nachhaltigkeit in diesem Sektor dar", sagte Andy Marsh, CEO von Plug Power in einer Erklärung. "Wir freuen uns, diese Anlage mit dem hochmodernen grünen Wasserstoff-Ökosystem von Plug aufzuwerten und Lösungen anzubieten, die die betriebliche Effizienz steigern und gleichzeitig zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Zukunft beitragen."

Die Nachricht konnte die Anleger des Wasserstoffspezialisten nicht überzeugen. Die Aktie ging mit einem dicken Minus von 8,71 Prozent aus dem US-Handel. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Wertverlust auf über 24 Prozent. Der Markt wartet nun auf den 1. März, wenn Plug Power vor der US-Börsenglocke die Zahlen für das vierte Quartal vorlegen wird.

Plug Power ist vor allem mit Problemen bei den Gewinnmargen konfrontiert, die im Zusammenhang mit den Ergebnissen des dritten Quartals zu einer "Going Concern"-Warnung geführt haben. Der Bericht für das dritte Quartal hob hervor, dass aufgrund der knappen Kassenlage "erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens" bestehen, wie es von dem amerikanischen Unternehmen formuliert wurde.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 3,225USD auf Tradegate (22. Februar 2024, 10:34 Uhr) gehandelt.