Das Angebot entspricht einem Aufschlag von rund 13 Prozent auf den Schlusskurs der Alumina-Aktie vom Freitag. Der Vorstand des australischen Unternehmens plant, die Transaktion zu unterstützen, bei der die Alumina-Aktionäre Alcoa-Aktien erhalten, wenn die Parteien nach weiteren Gesprächen zu einer endgültigen Einigung kommen, wie das Unternehmen am Montag in einer Börsenmitteilung bekannt gab.

Der US-amerikanische Aluminiumproduzent Alcoa hat ein Angebot in Höhe von 3,35 Milliarden australischen Dollar (zwei Milliarden Euro) für die Übernahme seines australischen Joint-Venture-Partners Alumina vorgelegt. Ziel des Angebots ist die Konsolidierung des Eigentums an wichtigen vorgelagerten Anlagen vor dem Hintergrund eines langfristig erwarteten Anstiegs der Nachfrage nach dem Metall.

Die Aktien von Alumina stiegen in Sydney um bis zu 9,3 Prozent und schlossen 6,9 Prozent höher bei 1,09 australischen Dollar. Durch den Kauf des Juniorpartners würde Alcoa die vollständige Kontrolle über Alcoa World Alumina & Chemicals (AWAC), den weltgrößten Hersteller von Halbfertigerzeugnissen aus Aluminiumoxid, erlangen. Das Angebot kommt etwa fünf Monate nachdem Alcoa sein Management umstrukturiert hat.

Aluminium hat eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten, darunter Getränkedosen, Fensterrahmen und Flugzeugteile. Längerfristig dürfte der Verbrauch durch die Umstellung auf sauberere Energiequellen wie Elektrofahrzeuge, Wind- und Solarenergie steigen.

"Das weltweite Wachstum von Elektrofahrzeugen, die viel Aluminium benötigen, und die Infrastruktur für erneuerbare Energien werden diesen positiven Trend weiter unterstützen", sagte William F. Oplinger, Chief Executive Officer von Alcoa, während einer Telefonkonferenz im vergangenen Monat.

Sterne stehen gut

Alcoa bot 0,02854 seiner Aktien für jede der verbleibenden Anteile von Alumina, das 40 Prozent an AWAC hält. Das US-Unternehmen erklärte sich auch bereit, den 19,9-prozentigen Anteil von Allan Gray Australia an Alumina zu übernehmen. Die australische Rohstoffsparte der Citic Group hält 9,6 Prozent an dem australischen Produzenten.

"Die Sterne stehen gut für den Abschluss des Prozesses, da Alumina die Transaktion empfiehlt", so die Analysten von Morgan Stanley, darunter Rahul Anand, in einer Mitteilung. "Es ist unwahrscheinlich, dass es andere Interessenten gibt“.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion