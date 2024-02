Nexus verkörpert sämtliche Produkte, Dienstleistungen und Kompetenzen von Aspermont, die unsere zielgruppenorientierte Strategie bereichern, und greift auch Beiträge von Vordenkern in Bergbau, Energie und Landwirtschaft auf. Nexus vertreibt den Content über seine eigenen Medienkanäle und kann dafür auf über drei Millionen Kontakte von Aspermont zurückgreifen.

Mit Nexus wird die Weiterentwicklung von Content Works zu einer voll integrierten Marketingagentur vollzogen, die Kunden bei der strategischen Ausrichtung, der kreativen Produktion, der Medienplanung und beim Einkauf unterstützt.

Nexus hat bereits mit einer Reihe von Regierungen, wie dem Königreich Saudi-Arabien und der australischen Regierung, sowie mit zahlreichen Unternehmen wie BHP, Rio Tinto und Thyssenkrupp zusammengearbeitet.

Nexus wird die Qualität der Umsätze von Aspermont weiter aufwerten und für größere Marketingaufträge, mehr wiederkehrende Einnahmen und höhere Bruttogewinnmargen sorgen.

Managing Director Alex Kent erklärt:

„Nexus ist für uns ein weiterer Schritt in die Zukunft, um unseren Kunden eine voll integrierte Marketingagentur anbieten zu können. Das Pilotprojekt Content Works hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass wir unser Team und unsere Kompetenzen erweitert haben, um unseren Kunden ein Full-Service-Angebot zu bieten. Über Nexus werden wir gemeinsam mit unseren Kunden Marketinglösungen erarbeiten, die über den gezielten Dateneinsatz Ideen und Zielgruppen zusammenführen. Mit der Gründung von Nexus stellt Aspermont die Weichen für seine Zukunft.“

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Über Aspermont

Aspermont betreibt als weltweit führender Mediendienstleister für internationale Rohstoffunternehmen ein XaaS-Geschäftsmodell (Anything-as-a-Service), das ein rasch wachsendes internationales Publikum mit hochwertigem Content versorgt. Mit diesem adaptierbaren Modell ist Aspermont in der Lage, seine Dienste auch neuen Geschäftsbereichen in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Sprachen anzubieten. Unsere stetig wachsende globale Zielgruppe im Bereich Paid Media eröffnet uns neue Möglichkeiten für den gewinnbringenden Einsatz unserer riesigen Datenbank, die durch Neueinstellungen, welche unser Wissenskapital und unsere Kompetenzen erweitern, laufend aufgewertet wird.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse, der Tradegate Exchange und weiteren regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen ist international aufgestellt und betreibt Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur und auf den Philippinen.

