Aktien Osteuropa Schluss Kursverluste vor allem in Prag und Budapest Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag im Minus geschlossen. Am deutlichsten nach unten ging es an den Handelsplätzen in Prag und Budapest. In Prag verlor der PX 0,64 Prozent auf 1480,00 Punkte. Hier lasteten vor allem …