NEW YORK (dpa-AFX) - Die Zahlen und der Geschäftsausblick von Zoom haben den Anlegern des Videokonferenzdienstes am Dienstag neue Zuversicht gegeben. Die Aktien waren zum Handelsbeginn um 10 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende Januar geklettert. Zuletzt stand noch ein Plus von 7,5 Prozent auf 67,87 US-Dollar zu Buche.

Zoom wächst auch nach dem Ende des Corona-Booms in seinem Geschäft weiter. Der Umsatz legte im vergangenen Quartal im Jahresvergleich stärker zu als von Analysten im Schnitt erwartet. Unter dem Strich gab es einen Gewinn nach roten Zahlen vor einem Jahr.