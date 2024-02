Sitka Gold: Neues Bohrprogramm soll an bisher hochgradigstes Bohrloch anknüpfen

Der kanadische Goldexplorer Sitka Gold ( WKN A2JG70 / CSE SIG ) macht sich bereit, um auf dem Explorationserfolgen des Jahres 2023 aufzubauen. Im Fokus steht zunächst das extrem aussichtsreiche RC Gold-Projekt, das bereits eine Ressource von deutlich über 1 Mio. Unzen Gold aufweist. Dort will Sitka insgesamt 15.000 Bohrmeter abteufen, verteilt auf ein Winter- und ein Sommerbohrprogramm.

Übersichtskarte der Bohrungen zur Ressourcenerweiterung 2023 in der Lagerstätte Blackjack mit den Highlights ausgewählter Bohrlöcher; Quelle Sitka Gold

Das jetzt angekündigte Winterbohrprogramm soll dabei an die Erweiterungsbohrung DDRCCC-23-047 anknüpfen, die letztes Jahr 1,34 g/t Gold über 219 Meter, inklusive 124,8 Meter mit 2,01 g/t Gold sowie 55 Meter mit 3,11 g/t Gold den bisher hoch gradigsten Vererzungsabschnitt darstellt, den Sitka bislang auf dem Projekt nachgewiesen hat. Das spektakuläre Bohrloch liegt am südlichen Rand der so genannten Blackjack-Zone und soll der Ausgangspunkt für eine abermalige Erweiterung der bekannten Vererzung von RC Gold sein.

Insgesamt ist das Ziel der für 2024 geplanten Bohrungen, die weitere Ausdehung und Definition des sehr höffigen Gebiets des Clear Creek Intrusive Complex. Dort liegen die bereits definierten Lagerstätten Blackjack und Eiger, die lauf Sitka noch in alle Richtungen offenbleiben. Darüber hinaus will das Unternehmen dieses Jahr bohrbereite Ziele an anderen Standorten auf der 386 Quadratkilometer großen Liegenschaft voranbringen.

„Nach dem Erfolg des Jahres 2023 freuen wir uns sehr, wieder auf RC Gold zu sein und die Explorationsaktivitäten im Jahr 2024 anzustoßen“, sagte Cor Coe, CEO von Sitka. „Aufgrund des ganzjährigen Straßenzugangs zum Projekt können wir in diesem Jahr früh damit beginnen, die Entdeckungen auf RC Gold weiter voranzutreiben. Die ersten Bohrlöcher des Jahres sollen die außergewöhnlichen Gehalte weiterverfolgen, die wir im südlichen Bereich unserer Blackjack-Zone gefunden haben. Die Bohrungen werden voraussichtlich in den kommenden Tagen beginnen, da wir versuchen, diese hochgradige Goldzone südöstlich der aktuellen Lagerstätte zu erweitern.“

Fazit: Wir freuen uns, dass Sitka Gold schon jetzt mit der weiteren Erkundung von RC Gold loslegt und damit hoffentlich in nicht all zu ferner Zukunft mit weiteren starken Bohrergebnissen aufwarten kann – die hoffentlich das weitere Wachstum der bestehende Ressource andeuten. Hinzu kommt, dass das Unternehmen mit seinem Alpha-Projekt in Nevada ein weiteres heißes Eisen im Feuer hat. Wir sind gespannt, welche Fortschritte es von dort dieses Jahr zu vermelden geben wird.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was die Kursentwicklung beeinflussen kann. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.