Ein Plus von 250 Prozent – das ist die seit dem Jahreswechsel beeindruckende Bilanz von Sprachsoftware-Spezialist SoundHound. Vor allem nach dem Einstieg von Nvidia ging es in der Aktie heiß her.

Am Freitag allerdings werden Anleger erst einmal kleinere Brötchen backen müssen, denn nach den am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen steht eine Talfahrt der Papiere an. Dem Unternehmen ist es nicht gelungen, die Erwartungen des Marktes zu erfüllen.