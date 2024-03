C3.ai hat außerdem die Umsatzprognose für 2024 von 295 bis 320 Millionen US-Dollar auf 306 bis 310 Millionen US-Dollar abgeändert. Dennoch liegt die neue Prognose weit über den Schätzungen der Analysten von 306,1 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass sein Chief Accounting Officer Hitesh Lath mit Wirkung zum 1. März in die Rolle des Chief Financial Officer wechselt und Juho Parkkinen ablöst. Parkkinen werde dem Unternehmen als Vice President of Finance erhalten bleiben, so C3.ai.

Die Bank of America (BofA) zeigt sich indessen besorgt über die Wachstumsaussichten von C3.ai. Die Bank hat das Underperform-Rating für die Aktie bekräftigt, das Kursziel aber von 18 auf 20 US-Dollar pro Aktie angehoben. Die BofA-Prognose impliziert einen Abschlag von mehr als 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

C3.ai übertraf im dritten Quartal die Schätzungen der Wall Street sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Verlustseite, gab jedoch ein enttäuschendes bereinigtes Betriebsergebnis für das Gesamtjahr bekannt und reduzierte seine Umsatzspanne.

"Wir glauben nicht, dass die in den Aktien eingepreiste Prämie gerechtfertigt ist, selbst wenn man den potenziellen generativen KI-Rückenwind berücksichtigt", zitiert CNBC den Analysten Brad Sills.

Die Aktien haben seit Jahresbeginn um mehr als drei Prozent zugelegt. Im vorbörslichen Handel steigen sie zeitweise um 18 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die C3.ai Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,80 % und einem Kurs von 31,73USD auf Tradegate (29. Februar 2024, 14:28 Uhr) gehandelt.