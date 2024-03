Seitdem ist die Zahl der Bitcoins gestiegen, was die Marktkapitalisierung der ältesten Kryptowährung inmitten der jüngsten Rallye auf ein neues Niveau gehoben hat.

Laut CoinMarketCap kostete ein Bitcoin am Dienstagmorgen 67,155 US-Dollar (08:05 Uhr). In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte der Kurs zeitweise bei 68.770 US-Dollar gelegen.

Historisch gesehen ist ein Rekordmarktwert "das zuverlässigste Preissignal, dass eine neue Phase des aktuellen Marktes beginnt", sagte David Lawant, Leiter der Forschungsabteilung beim Krypto-Prime-Broker FalconX, gegenüber Bloomberg.

Tatsächlich hatte der Bitcoin bereits gestern in Euro gerechnent ein neues Allzeithoch erreicht. Ein Bitcoin kostete am Montag zeitweise 61.100 Euro.

Auch andere große Kryptowährungen wie Ethereum Solana und XRP haben in letzter Zeit deutlich zugelegt. Der Marktwert aller Kryptowährungen stieg zuletzt auf 2,51 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es zeitweise 2,82 Billionen US-Dollar.

Die Nachfrage nach neuen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) in den USA sowie eine bevorstehende Reduzierung des Angebotswachstums der Token (Halving) haben die jüngsten Gewinne angeheizt. ETFs von Unternehmen wie BlackRock und Fidelity Investments haben seit ihrer Einführung am 11. Januar mehr als sieben Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen angezogen.

Auch die Lust am Spekulieren mit Kryptowährungen ist auf breiter Front zurückgekehrt, von hoch gehebelten Wetten auf den Derivatemärkten bis hin zu zweistelligen Tagesgewinnen bei Meme-Coins. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Markt für digitale Vermögenswerte anfällig für eine Trendwende ist, wenn die Zuflüsse in ETFs nachlassen und der Optimismus schwindet.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,59 % und einem Kurs von 67.049$ auf CryptoCompare Index (05. März 2024, 08:27 Uhr) gehandelt.