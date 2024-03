Dieser Rückgang ist Teil eines wachsenden Wettbewerbsdrucks, dem Apple in China ausgesetzt ist, insbesondere durch den heimischen Rivalen Huawei, der im gleichen Zeitraum einen Umsatzanstieg von 64 Prozent verzeichnete. Apples Marktanteil im chinesischen Smartphone-Markt ist auf 15,7 Prozent gesunken, was das Unternehmen auf den vierten Platz hinter Huawei bringt, das seinen Marktanteil auf 16,5 Prozent steigern konnte.

Die iPhone-Verkäufe in China haben in den ersten sechs Wochen des Jahres 2024 einen Rückgang von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erlebt, wie Counterpoint Research berichtet.

Der gesamte Smartphone-Markt in China schrumpfte laut Reuters um sieben Prozent. Laut Mengmeng Zhang, Senior Analyst bei Counterpoint, sah sich Apple sowohl im oberen als auch im mittleren Preissegment starker Konkurrenz ausgesetzt. Im Premium-Segment machte Huawei Apple den Spitzenplatz streitig, während Marken wie OPPO, Vivo und Xiaomi im mittleren Preissegment durch aggressive Preispolitik Druck ausübten.

Als Reaktion auf die zunehmende Konkurrenz hat Apple begonnen, bestimmte iPhone-Modelle in seinen Tmall Flagship-Stores mit Rabatten von bis zu 1.300 Yuan (180,68 US-Dollar) anzubieten, nachdem bereits im Vormonat Rabatte von bis zu 500 Yuan angekündigt wurden. Huawei hat seit der Einführung seiner Mate-60-Serie im August einen Aufschwung im Premium-Smartphone-Segment erlebt, trotz früherer Herausforderungen durch US-Exportbeschränkungen.

Honor, eine Marke, die 2020 von Huawei abgespalten wurde, war neben Huawei die einzige unter den fünf Top-Marken, die in den ersten sechs Wochen des Jahres ein Umsatzwachstum (um zwei Prozent) verzeichnete. Die anderen chinesischen Marken Vivo, Xiaomi und Oppo erlitten hingegen Umsatzrückgänge von 15, 7 beziehungsweise 29 Prozent. Die Apple-Aktie verlor in den vergangenen fünf Tagen rund fünf Prozent an Wert.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

