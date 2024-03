Scherzer & Co. AG: Aktueller Nettoinventarwert vom 29.02.2024 enthüllt! Am 29. Februar 2024 präsentiert die Scherzer & Co. AG ihren aktuellen Portfoliostand, der einige Überraschungen birgt. Mit einem Tageswert von 2,93 Euro je Aktie liegt sie deutlich unter dem Inventarwert.