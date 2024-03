Sitka Gold startet die bisher umfangreichsten Bohrungen auf dem Flaggschiff-RC-Goldprojekt in Yukon

Fazit: Seit wenigen Tagen notiert Sitka Gold an der TSXV-Exchange und nicht mehr an der Canadian Venture Exchange. Das Unternehmen hat dieses Up-Listing bewusst zum jetzigen Zeitpunkt angestrebt, weil die Aktie dadurch für neue institutionelle Investoren handelbar wird. Unter anderem handelt auch der Marktführer im Yukon, Snowline Gold, an der TSXV-Exchange. Während die neuen Bohrungen auf dem RC-Projekt im Yukon gerade anlaufen, stehen die Ergebnisse von vier wichtigen Bohrungen auf dem Alpha-Projekt in Nevada noch aus. Dort will Sitka seine These untermauern, dass es sich bei Alpha um eine Goldlagerstätte vom Carlin-Typ handelt. Nach mehrjähriger Vorbereitung haben die jüngsten Bohrungen erstmals einen 2,5 Kilometer langen Korridor getestet, von dem die Sitka Geologen glauben, dass er die besten Voraussetzungen für eine hochgradige Goldmineralisierung besitzt. Der Markt hat Alpha bis dato wenig Aufmerksamkeit geschenkt, aber die Geologie von Alpha besitzt ebenso das RC-Projekt das Potenzial für ein Multi-Millionen-Unzen Goldprojekt.