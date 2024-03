Thematisch hat die Technologiebranche die Nase vorn: Drei der zehn am häufigsten gekauften Fonds investieren in Technologien – von Internet- und Tech-Aktien über Tech-Disruptoren bis hin zu Krypto ist alles vertreten.

Die 10 beliebtesten Fonds

BIT Global Fintech Leaders (ISIN: DE000A2QJLA8)

Auf Platz 1 der am häufigsten gekauften Fonds lag im Februar der BIT Global Fintech Leaders. Der Aktienfonds investiert weltweit in Fintechs, genauer: Innovationsführer im Finanzsektor. Zu den Top-Positionen gehören Nu Holdings Ltd., Kaspi.kz AO und Wise PLC.

Deka-ImmobilienEuropa (ISIN: DE0009809566)

Der offene Immobilienfonds investiert europaweit überwiegend in Gewerbeimmobilien. Die größten Objekte im Portfolio sind das St. Botolph Building in London (Büros und Einzelhandel), das Le Centorial in Paris (Geschäfts- und Dienstleistungszentrum für Unternehmen) und ein Bürogebäude in der Rue De Vienne, ebenfalls Paris.

BIT Global Internet Leaders 30 (ISIN: DE000A2N8127)

Dieser Aktienfonds investiert weltweit in die rund 30 vielversprechendsten Technologieführer von morgen. Zur Einschätzung der Chancen und Risiken setzt BIT Capital frühzeitig im Investmentprozess eine generative KI ein. Unter den größten Positionen finden sich Nu Holdings Ltd., Kaspi.kz AO und Grindr.

GlobalPortfolioOne (ISIN: AT0000A2B4T3)

Der Mischfonds legt mindestens 51 Prozent des Netto-Fondsvermögens in ETFs an. Derzeit (Stand: 05.03.2024) liegt der ETF-Anteil bei 78,5 Prozent, der Rentenfondsanteil bei 17 Prozent. Der übrige Anteil ist auf Geldmarktinstrumente und Investmentfonds aufgeteilt.

Fixed Income One (ISIN: AT0000A347S9)

Der einzige Rentenfonds der Liste investiert hauptsächlich in hochwertige zinsstarke Euro-Unternehmensanleihen. Zur Risikosteuerung können Geldmarktanlagen, Staatsanleihen, Hybridanleihen und Aktien z. B. von Immobilien- und Infrastrukturunternehmen beigemischt werden.

BIT Global Crypto Leaders (ISIN: DE000A3CNGM3)

Der Name verrät es: Dieser Aktienfonds investiert in Unternehmen, die entweder selbst im Kryptobereich tätig sind oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen sowie Wertpapiere, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte beziehen. Unter den Top-Holdings finden sich Cleanspark, Bitfarms und Iris Energy.

10XDNA-Disruptive Technologies (ISIN : DE000DNA10X3)

Der Aktienfonds fokussiert sich auf Unternehmen, die im Technologie-Bereich hohes Disruptionspotenzial aufweisen. Im Fokus stehen Technologien, die noch nicht vollständig marktreif sind, deren Markteintritt aber absehbar ist. Zu den größten Positionen im Unternehmen gehören Alphawave Semi, Oscar Health Inc. Und Hims & Hers Health Inc.

Flossbach v. Storch – Multiple Opportunities (ISIN: LU0323578657)

Der flexible Mischfonds investiert weltweit in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen, die entweder börsennotiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Die fundamentale Analyse der globalen Finanzmärkte bildet die Basis für die Anlagestrategie. Top-Holdings: Berkshire Hathaway, die Reckitt Benckiser Group und die Deutsche Börse.

Jupiter India Select (ISIN: LU0329070915)

Anlagefokus dieses Aktienfonds sind Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Indien oder solche, die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Indien verfolgen. Zu den größten Positionen im Portfolio gehören Godfrey Phillips India Ltd., Fortis Healthcare Ltd. und HCL Technologies Ltd.

Franklin Income Fund (ISIN: LU0098860793)

Der ausgewogene Mischfonds investiert zum einen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus den USA und zum anderen in Unternehmens- und Regierungsanleihen beliebiger Qualität. Die Top-Holdings des Fonds sind United States Treasury Note, Community Health Systems Inc. und Morgan Stanley.

Autorin: Kerstin Krüsemann, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte