Ein weiteres Vorstandsmitglied, Mark Perry, verkaufte am 23. Februar 15.000 Aktien für etwa 11,9 Millionen US-Dollar. Zwei Tage zuvor hatte Nvidia den Earningsbericht vorgelegt. Harvey Jones, ein langjähriger Direktor, der 2003 ebenfalls in den Vorstand eintrat, gab einen Teil seiner Beteiligung an dem Unternehmen für rund 53 Millionen US-Dollar ab.

Trotz der Verkäufe halten Coxe, Jones, Stevens und Perry immer noch erhebliche Anteile an dem Chip-Entwickler. CEO Jensen Huang hält rund 86 Millionen Aktien des Unternehmens, was einem Anteil von 3,5 Prozent entspricht.

Die Nvidia-Aktie befindet sich inmitten einer weiteren massiven Rallye. Allein in diesem Jahr haben die Titel um 79 Prozent zugelegt. Am Mittwoch schloss die Aktie auf einem weiteren Rekordhoch und verlängerte damit die Gewinnserie um einen fünften Tag in Folge. Am Montag ist die Aktie in einer historischen Hausse zum drittwertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen – hinter Microsoft und Apple. Binnen 180 Handelstagen hat sich der Wert des Unternehmens von einer Billion auf zwei Billionen US-Dollar verdoppelt. Das war weder Apple noch Microsoft zuvor gelungen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

