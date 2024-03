Dass nachhaltiges Wirtschaften, Umweltschutz sowie ein intelligenter Rohstoff- und Energieeinsatz bei der durchaus energieintensiven Herstellung von batteriefähigem Lithiumhydroxid eine bedeutende Rolle in den Unternehmensaktivitäten von Rock Tech Lithium in Guben spielen, zeigt die erfolgreich abgeschlossene EMAS-Auditierung. Dabei handelt es sich um das weltweit anspruchsvollste Umweltmanagementsystem nach europäischem Standard. Aktuell sind bei den brandenburgischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) 35 Organisationen registriert. André Fritsche, Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, überreichte die EMAS-Urkunde heute an Kerstin Wedemann, Chief Legal & Operations Officer und Henrik Wende, Operational Readiness Manager, und bedankte sich für das Engagement des Unternehmens, das in der Lausitz etwa 170 Arbeitsplätze schaffen will.